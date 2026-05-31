Las primeras imágenes de Dua Lipa y Callum Turner tras darse el “sí, quiero” en Londres

Dua Lipa y Callum Turner se casaron. Hola publicó que la pareja ha contraído matrimonio en el Old Marylebone Town Hall de Londres, Inglaterra. Al evento participaron amigos y familiares cercanos.

La novia apareció con un traje sastre de falda con chaqueta entallada, que ha combinado con unos guantes. También llevó un ramo de flores en tonos amarillos y blancos. Turner, de 35 años, utilizó un traje color azul marino oscuro con camisa y corbata a juego.

En 2024 Turner le pidió matrimonio a la artista tras un año de noviazgo. Según ha podido confirmar The Sun, fue una ceremonia discreta de lo que se rumorea será una segunda boda: un gran evento lujoso de tres días en Palermo, Italia, con una extensa lista de invitados famosos, un posible espectáculo de Elton John.

EFE publicó que la pareja prepara su boda en Palermo (Sicilia, sur de Italia) con el actor Callum Turner entre el 5 y 7 de junio.

Para coordinar el evento, la organización ha fijado su cuartel general en el hotel de cinco estrellas Villa Igiea de Palermo, donde se han reservado dos plantas completas de suites para alojar a los invitados y al equipo técnico.



Es en este emblemático establecimiento donde se llevarán a cabo durante los próximos días las pruebas oficiales del vestido de novia, que será confeccionado por la diseñadora Donatella Versace a través de su firma Atelier Versace, según la prensa local.



La semana pasada, la cantante y la diseñadora realizaron una visita secreta a la isla, un encuentro que la italiana compartió en sus redes sociales con una imagen de Dua Lipa vestida con un diseño inspirado en el icónico modelo que lució la modelo británica Kate Moss en 1995.



Toda la planificación corre a cargo de la organizadora de bodas Alessandra Grillo, conocida por coordinar el mediático matrimonio de la creadora de contenido italiana Chiara Ferragni y el rapero Fedez en 2018.



Según los medios italianos, la lista de invitados incluye a grandes figuras de la música como el productor Mark Ronson y las cantantes Olivia Dean y Charli XCX.



Sin embargo, la presencia más destacada será la del compositor británico Elton John, amigo cercano de la pareja, a quien las informaciones de la prensa local apuntan a que no solo ejercerá como testigo de los novios, sino que además ofrecerá una actuación privada durante la fiesta.



Con respecto a los escenarios, los festejos se extenderán durante todo el fin de semana por diferentes localizaciones: los novios han reservado espacios exclusivos en el centro de Palermo como el patio de la Galería de Arte Moderno (GAM), ubicada en la plaza de Sant'Anna, y el Palacio Gangi, escenario donde Luchino Visconti rodó la película 'El Gatopardo' (1963).

Con información de EFE