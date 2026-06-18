“Este no es patito feo, es un patito lindo”: El pato Merlín conquista corazones en el Mundial 2026

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“Este no es patito feo, es un patito lindo”: El pato Merlín conquista corazones en el Mundial 2026

Con camiseta de la Selección de México, calcetines y una historia de cariño familiar, futbol y redes sociales, Merlín, conocido como “el pato mundialista”, se ha convertido en una sensación del Mundial 2026.

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Con apenas dos años de edad, una camiseta verde de la Selección de México y una peculiar costumbre de acompañar a "su familia" por las calles de la Ciudad de México, Merlín se ha convertido en uno de los personajes más comentados de la Copa Mundial 2026.

Su historia comenzó a ganar notoriedad durante los festejos por la victoria de México ante Sudáfrica en el partido inaugural del torneo. Mientras cientos de aficionados celebraban en las calles, el pato apareció caminando entre la multitud con calcetines y la camisola del equipo nacional, una escena que rápidamente fue captada por teléfonos móviles y difundida en redes sociales.

Desde entonces, los videos del ave han acumulado miles de reproducciones y han sido tomados por medios internacionales. Su imagen incluso ha aparecido en artículos y accesorios comercializados fuera de México, lo que confirma el alcance de un fenómeno viral que continúa creciendo.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se abordó la historia de Merlín.

De las calles de Ciudad de México a las redes del mundo

Merlín vive con una familia dedicada a la venta de refrescos en los alrededores del Centro Histórico de la Ciudad de México. Cada fin de semana acompaña a sus dueños durante la jornada laboral y se ha vuelto una figura conocida entre comerciantes, turistas y clientes.

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Durante el programa, los analistas destacaron que muchos aficionados ya lo consideran “una imagen no oficial de esta fiesta del futbol”, debido a la simpatía que genera entre quienes lo encuentran en las calles o lo conocen a través de las redes sociales.

Durante el programa también se destacó que los patos son animales inteligentes, curiosos y capaces de reconocer rostros humanos, características que podrían explicar la facilidad con la que Merlín se adapta a los entornos concurridos donde suele acompañar a sus dueños. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También resaltaron que su popularidad surgió de manera espontánea, impulsada por los videos que muestran al pato caminando tranquilamente entre multitudes mientras viste los colores de la selección mexicana.

Este no es patito feo, es un patito lindo”, comentaron durante la transmisión al referirse al ave que se ha convertido en una de las sensaciones más inesperadas del torneo.

Un integrante más de la familia

"La familia" de Merlín asegura que el pato recibe un trato especial y forma parte de su vida cotidiana. Según han relatado en distintas entrevistas, es el tercer pato que llega al hogar luego de que una de sus mascotas anteriores muriera tras haber sido envenenada.

Su dueña explicó que dedicó tiempo a domesticarlo para que pudiera acompañarlos durante sus actividades diarias. Primero utilizó un arnés para acostumbrarlo al ruido, las avenidas y las multitudes, hasta que logró que caminara libremente junto a ellos.

Merlín sigue a su familia por las calles y permanece cerca mientras trabajan. Los analistas señalaron que el vínculo entre el ave y sus propietarios es evidente y destacaron el cuidado que recibe.

Es mi bebé y no lo quiero dejar solo”, ha expresado su dueña en entrevistas.

La dieta del pato que se volvió famoso

Además de su popularidad, otro de los aspectos que ha llamado la atención es su alimentación.

La familia explicó que Merlín mantiene una dieta compuesta por comida especial para aves de su especie, frutas, verduras y proteínas. Sin embargo, tiene un gusto particular que también se volvió tema de conversación entre los usuarios de redes sociales.

Con calcetines y los colores de México, Merlín atrae fotografías y videos de aficionados que siguen su historia en redes sociales. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Cada domingo recibe como premio un taco de carnitas, uno de sus alimentos favoritos.

Mientras su imagen continúa circulando en plataformas digitales y medios internacionales, el llamado “pato mundialista” sigue recorriendo las calles de la Ciudad de México, donde cada día atrae nuevas fotografías, videos y muestras de cariño de aficionados que lo han adoptado como uno de los personajes más entrañables del Mundial 2026.

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La popularidad del ave ha sido tal que, según información difundida por medios mexicanos, representantes de la FIFA habrían buscado contacto con la familia de Merlín para un posible acercamiento durante las actividades mundialistas. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre los detalles o el propósito de ese eventual encuentro.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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