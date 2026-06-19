Fútbol Internacional
Una cabra por Kansas: el curioso homenaje que un jugador de la NFL le hizo a Messi en el Mundial
Un jugador de la NFL llevó una cabra previo al partido de Argentina contra Argelia en el Mundial, como un homenaje a Lionel Messi.
FOTO ILUSTRATIVA. Miles de ovejas y cabras en el centro de Madrid. (Foto Prensa Libre: EFE)
El Mundial 2026 ha dejado varios momentos curiosos que rápidamente se han vuelto virales en las redes sociales. Desde sucesos ocurridos durante los partidos hasta otros que han tenido lugar fuera del terreno de juego.
Por ejemplo, en las calles de México se ha vuelto popular Merlín, un pato que, vestido con la camisola de la selección anfitriona del Mundial y con calcetines, ha llamado la atención de los visitantes que recorren el país.
Ahora, un nuevo animal ha sido el centro de las miradas, esta vez en Kansas City. Previo al partido entre Argentina y Argelia, una cabra vestida con la camisola de la albiceleste ha robado la atención de los aficionados y de las redes sociales.
En varias fotografías se observa cómo la cabra capta la atención de los visitantes afuera del estadio antes del partido de Argentina, disputado el pasado 16 de junio.
La idea de que la cabra llevara una camisa de Argentina fue del mariscal de campo de los New York Giants, Jameis Winston. De hecho, es él quien la pasea por las calles de Kansas City.
Winston explicó en redes sociales que escogió una cabra por el famoso acrónimo GOAT, que en inglés significa Greatest of All Time o "el mejor de todos los tiempos".
El mariscal de campo actualmente es reportero especial de Fox Sports durante este Mundial, y su idea provocó un momento cómico que rápidamente se volvió viral.
De hecho, el jugador de la NFL llevó la ocurrencia hasta tal punto que "entrevistó" al animal, lo que causó risas entre los presentes.
El momento viral llegó justo cuando la selección de Argentina comenzó con el pie derecho en el Mundial 2026, no solo al vencer 3-0 a Argelia, sino porque Lionel Messi fue ovacionado tras lograr un histórico triplete.
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