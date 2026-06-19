“Neymar es el primer futbolista home office”: la llamativa frase de Lula, presidente de Brasil

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizó la convocatoria del lesionado Neymar al Mundial 2026 y calificó al jugador del Santos como el primer futbolista "home office" llamado para la competición.

"Neymar ni está jugando. Neymar es el primer convocado home office en el mundo", aseguró el líder progresista en un acto oficial en la ciudad de Belo Horizonte, al contradecir a un niño que le manifestó su admiración por el atacante.

Lula admitió que el título de "futbolista home office" con el que se refirió al jugador lesionado, que no disputa un partido desde hace más de un mes, lo tomó de un mensaje que recibió en internet.

El mandatario, un reconocido aficionado del fútbol, agregó que, al paso que van las cosas, "algún día montaremos una selección con inteligencia artificial en la que incluiremos a once Pelés".

El pasado sábado, poco antes de que Brasil debutara en el Mundial con un cuestionado empate 1-1 con Marruecos, el gobernante le pidió al seleccionador Carlo Ancelotti que oriente a sus jugadores a actuar con "alma" y "garra".

Pero el miércoles, tras el empate de la Canarinha y la brillante actuación de Lionel Messi en la goleada de Argentina sobre Argelia, Lula volvió a bromear: "Yo estaba pensando en contratar a Messi para jugar en Brasil".

Neymar, que fue convocado por Ancelotti pese a que lleva varios meses luchando contra diferentes lesiones, se perdió el primer partido de la Canarinha contra Marruecos y ni siquiera viajó a Filadelfia para el encuentro ante Haití.

Lula: "Quem é que o Brasil tem de bom de bola agora?"



Criança: "Neymar!



Lula: "O Neymar não tá nem jogando, cara! Neymar é o primeiro convocado home office do mundo."



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"Neymar permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación", informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), al recordar que el delantero apenas se entrenó por primera vez con sus compañeros el miércoles.

El exatacante del Barcelona y del PSG se lesionó el pasado 17 de mayo, apenas un día antes de que Carlo Ancelotti lo incluyera en la lista de convocados para el Mundial.

Neymar, de 34 años, no juega con la selección brasileña desde el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamentos y menisco de la rodilla izquierda en un partido de eliminatorias sudamericanas ante Uruguay.