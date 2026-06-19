Mundial 2026: ¿a qué hora de Guatemala será el partido entre Brasil y Haití y dónde seguir el minuto a minuto?

Fútbol Internacional

Mundial 2026: ¿a qué hora de Guatemala será el partido entre Brasil y Haití y dónde seguir el minuto a minuto?

Brasil afrontará su segundo partido en el Mundial 2026 con la necesidad de conseguir su primera victoria tras empatar ante Marruecos.

|

time-clock

GR7045. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 13/06/2026.- Jugadores de Brasil posan este sábado, antes del partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares

Brasil busca su primera victoria en la Copa del Mundo 2026.(Foto Prensa Libre: EFE).

La selección de Brasil llega con un impulso anímico importante tras el regreso de su referente, Neymar Jr., a los entrenamientos. Sin embargo, el astro de la Canarinha no estará disponible para la segunda jornada del torneo.

El combinado brasileño se prepara para enfrentar este viernes a Haití en un duelo clave, en el que intentará conseguir su primera victoria del certamen. Brasil llega a este compromiso después de un debut discreto frente a Marruecos, encuentro que terminó empatado 1-1. El gol brasileño fue obra de Vinícius Jr., quien destacó como el jugador más desequilibrante del equipo.

A pesar del resultado, el rendimiento colectivo dejó dudas. El equipo mostró problemas tanto en la generación ofensiva como en la solidez defensiva, con varios jugadores por debajo de su nivel habitual. La Verdeamarela fue un conjunto espeso en ataque y vulnerable en defensa, dependiente en gran medida de acciones individuales.

Para este segundo partido, el técnico Carlo Ancelotti planea efectuar algunos ajustes en la alineación titular, aunque no reveló detalles específicos durante la conferencia de prensa. “Puede ser que entre algún jugador que esté más fresco. Tenemos que mejorar el equilibrio y la calidad del juego. Debemos errar menos pases”, afirmó el entrenador italiano.

LECTURAS RELACIONADAS

Folarin Balogun (c) es el goleador del Mundial 2026 de conjunto de Estados Unidos.(Foto Prensa Libre: EFE).

Qué necesita Estados Unidos para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

chevron-right
GRAF9499. CHATTANOOGA (ESTADOS UNIDOS), 16/06/2026.- El delantero español Lamine Yamal participa en el entrenamiento de la selección española tras su empate con Cabo Verde, este martes en Chattanooga (Estados Unidos). EFE/Lavandeira Jr

Lamine Yamal revela por qué no quiere jugar los 90 minutos ante Arabia Saudí en el Mundial 2026

chevron-right

Ancelotti ya había manejado con hermetismo la alineación en el partido anterior y se espera que mantenga la misma estrategia para el compromiso ante Haití. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia, donde Brasil intentará mostrar una mejor versión futbolística e imponer su jerarquía y experiencia frente a un rival caribeño que buscará dar la sorpresa.

Brasil, pentacampeón del mundo, sigue siendo uno de los grandes favoritos para conquistar el título, pero necesita demostrarlo en la cancha con un rendimiento más convincente. Este segundo duelo será clave para recuperar la confianza y encaminar su participación en el torneo.

El partido se jugará este viernes 19 de junio a las 18.30 horas de Guatemala y podrá seguirse en vivo por medio de la plataforma DataFactory de Prensa Libre.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Hora de GUatemala Mundial 2026 Selección de Brasil 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM