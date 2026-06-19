Mundial 2026: ¿a qué hora de Guatemala será el partido entre Brasil y Haití y dónde seguir el minuto a minuto?

La selección de Brasil llega con un impulso anímico importante tras el regreso de su referente, Neymar Jr., a los entrenamientos. Sin embargo, el astro de la Canarinha no estará disponible para la segunda jornada del torneo.

El combinado brasileño se prepara para enfrentar este viernes a Haití en un duelo clave, en el que intentará conseguir su primera victoria del certamen. Brasil llega a este compromiso después de un debut discreto frente a Marruecos, encuentro que terminó empatado 1-1. El gol brasileño fue obra de Vinícius Jr., quien destacó como el jugador más desequilibrante del equipo.

A pesar del resultado, el rendimiento colectivo dejó dudas. El equipo mostró problemas tanto en la generación ofensiva como en la solidez defensiva, con varios jugadores por debajo de su nivel habitual. La Verdeamarela fue un conjunto espeso en ataque y vulnerable en defensa, dependiente en gran medida de acciones individuales.

Para este segundo partido, el técnico Carlo Ancelotti planea efectuar algunos ajustes en la alineación titular, aunque no reveló detalles específicos durante la conferencia de prensa. “Puede ser que entre algún jugador que esté más fresco. Tenemos que mejorar el equilibrio y la calidad del juego. Debemos errar menos pases”, afirmó el entrenador italiano.

Ancelotti ya había manejado con hermetismo la alineación en el partido anterior y se espera que mantenga la misma estrategia para el compromiso ante Haití. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia, donde Brasil intentará mostrar una mejor versión futbolística e imponer su jerarquía y experiencia frente a un rival caribeño que buscará dar la sorpresa.

Brasil, pentacampeón del mundo, sigue siendo uno de los grandes favoritos para conquistar el título, pero necesita demostrarlo en la cancha con un rendimiento más convincente. Este segundo duelo será clave para recuperar la confianza y encaminar su participación en el torneo.

El partido se jugará este viernes 19 de junio a las 18.30 horas de Guatemala y podrá seguirse en vivo por medio de la plataforma DataFactory de Prensa Libre.