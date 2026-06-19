Qué necesita Estados Unidos para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

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Qué necesita Estados Unidos para clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Estados Unidos afrontará un partido clave frente a Australia en la segunda jornada del Mundial 2026. Tras golear a Paraguay en su debut.

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Folarin Balogun (c) es el goleador del Mundial 2026 de conjunto de Estados Unidos.(Foto Prensa Libre: EFE).

Folarin Balogun (c) es el goleador del Mundial 2026 de conjunto de Estados Unidos.(Foto Prensa Libre: EFE).

Estados Unidos disputará este viernes su segundo partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo. El país es uno de los anfitriones del torneo junto con Canadá y México. El certamen ya hace historia por ser el más grande del futbol, con la participación de 48 selecciones.

El conjunto de las Barras y las Estrellas volverá a la acción cuando enfrente a Australia en la segunda jornada del grupo. El encuentro se jugará en Seattle y promete emociones, ya que ambos equipos llegan motivados tras ganar en su debut y sumar sus primeros tres puntos.

El combinado estadounidense, dirigido por Mauricio Pochettino, obtuvo una victoria contundente gracias a su juego colectivo e individual. Derrotó 4-1 a Paraguay con goles de Florian Balogun doblete y Giovani Reyna, además de un autogol rival, para firmar un estreno positivo y dejar buenas sensaciones.

Australia, por su parte, sorprendió al vencer 2-0 a Turquía. El resultado lo ubica entre los primeros puestos del Grupo D y confirma que será un rival competitivo en esta Copa del Mundo.

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El partido se perfila intenso, con ambos equipos en busca de tres puntos que les permitan acercarse a la clasificación. Sin embargo, Estados Unidos parte como favorito por su rendimiento en el debut y por el respaldo de su afición, un factor que podría resultar decisivo para alcanzar su segunda victoria del torneo.

¿Qué necesita Estados Unidos para clasificar a los dieciseisavos de final?

Estados Unidos asegurará su clasificación a los dieciseisavos de final si derrota a Australia. Además, deberá seguir de cerca el resultado del partido entre Turquía y Paraguay, ya que un empate en ese encuentro, combinado con una victoria estadounidense, le otorgaría automáticamente el boleto a la siguiente ronda al equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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