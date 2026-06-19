Despiden a una presentadora argentina por dar la falsa noticia de la muerte del padre de Messi

La actriz y presentadora argentina Florencia Peña, quien este jueves difundió erróneamente la noticia de la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, fue apartada de la plataforma audiovisual en la que trabajaba, en medio de un intenso debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación.

“No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Fue de repente. En pleno Mundial”, anunció Peña mientras conducía el programa El Show del Verano en Luzu TV, una de las plataformas digitales más populares de Argentina.

Minutos después, tras ser alertada por la producción, aclaró que la información no estaba confirmada. Sin embargo, la noticia falsa ya se había propagado rápidamente en las redes sociales.

La familia Messi emitió un comunicado en el que expresó su “profundo malestar” por “la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

Además, informó que Jorge Messi, de 68 años, atraviesa una situación de salud y que “se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, sin ofrecer mayores detalles.

El director de Luzu TV, Nicolás Occhiato, manifestó en sus redes sociales su “indignación” y desacuerdo con lo ocurrido durante la transmisión.

“Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible”, afirmó.

Poco después, mediante un comunicado institucional, Luzu TV anunció la desvinculación de los responsables involucrados y confirmó que Florencia Peña dejaría de formar parte del canal, al considerar “inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”.

Tras su salida, Peña publicó un mensaje en sus redes sociales en el que pidió disculpas a la familia Messi y aseguró sentirse “muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor” causado al entorno del futbolista.

La conductora argumentó que la producción le entregó la información en vivo como si ya hubiera sido verificada y que ella confió en esa versión.

“Aun así, me hago cargo de que soy parte del error y por eso decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”, expresó.

Periodistas, conductores y otros profesionales de la comunicación cuestionaron duramente la falta de verificación y responsabilidad tanto de la presentadora como del equipo de producción.

Por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora ofreció disculpas a la familia de Messi.

El episodio también provocó una fuerte reacción entre los usuarios de redes sociales.

Según un estudio divulgado este viernes por la firma Reputación Digital, el 77 % de las menciones relacionadas con el caso reflejaron sentimientos negativos, principalmente de enojo, que representó el 48 % de las reacciones.

Además, el informe indicó que el 72 % de los comentarios críticos responsabilizaron la falta de verificación y los procesos de producción de la información, mientras que el 28 % señaló directamente a Florencia Peña.

Incluso el presidente de Argentina, Javier Milei, reaccionó al caso a través de sus redes sociales, donde calificó las declaraciones de la conductora como “aberrantes e inescrupulosas” y la describió como una “chismosa de poca monta”.