México clasifica gracias al gol de Luis Romo y una atajada salvadora de Tala Rangel

Fútbol Internacional

México clasifica gracias al gol de Luis Romo y una atajada salvadora de Tala Rangel

El juego entre México y Corea del Sur se definió por dos acciones clave: un error del portero surcoreano Kim Seung-gyu que permitió el gol de Luis Romo y una intervención decisiva de Raúl "Tala" Rangel en los minutos finales.

Raúl Barreno C.

|

time-clock

El guardameta de México, Raúl "Tala" Rangel, al minuto 83, salvó a su equipo del empate de Corea del Sur en una atajada providencial. El cuadro mexicano aseguró su pase a la siguiente fase. Straffon Images

México prácticamente aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. El encuentro se definió por dos acciones clave: un error del portero surcoreano Kim Seung-gyu que permitió el gol de Luis Romo y una intervención decisiva de Raúl "Tala" Rangel en los minutos finales.

El partido se mantuvo equilibrado durante gran parte del encuentro y terminó resolviéndose por detalles en ambas áreas.

La jugada decisiva llegó al minuto 50. Kim Seung-gyu chocó con un compañero al intentar controlar un balón aéreo dentro del área chica. El esférico quedó libre y Luis Romo aprovechó para rematar de pierna izquierda y marcar el único gol del partido.

LECTURAS RELACIONADAS

GR5138. GUADALAJARA (MÉXICO), 18/06/2026.- Jugadores de México celebran un gol de Luis Romo este jueves, en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Corea del Sur, en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

México derrota 1-0 a Corea del Sur y prácticamente sella boleto a dieciseisavos de final

chevron-right
GR5119. GUADALAJARA (MÉXICO), 18/06/2026.- El arquero de Corea del Sur, Kim Seung-gyu (2d) reacciona este jueves, en un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Corea del Sur, en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Alex Cruz

Así fue el error del portero de Corea del Sur que terminó en el gol de México en el Mundial 2026

chevron-right

Hasta ese momento, Corea del Sur había mostrado orden defensivo y había logrado contener los ataques mexicanos.

La atajada de Tala Rangel

La respuesta surcoreana llegó en la recta final del encuentro. Al minuto 83, Cho Gue-sung conectó un remate de cabeza dentro del área chica que estuvo cerca de significar el empate.

Raúl "Tala" Rangel reaccionó sobre la línea de gol y evitó la anotación con una intervención decisiva que permitió a México conservar la ventaja en los minutos finales.

La acción resultó determinante para asegurar el triunfo del conjunto dirigido por Javier Aguirre y mantener el liderato del Grupo A.

Al finalizar el encuentro, México sumó seis puntos y aseguró su clasificación a la siguiente ronda. El error de Kim Seung-gyu y la intervención de Rangel marcaron dos de las acciones más importantes del partido.

ARCHIVADO EN:

Estadio Guadalajara Futbol Internacional Mundial 2026 Selección de Corea del Sur Selección de México Tendencias internacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM