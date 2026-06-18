México clasifica gracias al gol de Luis Romo y una atajada salvadora de Tala Rangel

México prácticamente aseguró su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. El encuentro se definió por dos acciones clave: un error del portero surcoreano Kim Seung-gyu que permitió el gol de Luis Romo y una intervención decisiva de Raúl "Tala" Rangel en los minutos finales.

El partido se mantuvo equilibrado durante gran parte del encuentro y terminó resolviéndose por detalles en ambas áreas.

La jugada decisiva llegó al minuto 50. Kim Seung-gyu chocó con un compañero al intentar controlar un balón aéreo dentro del área chica. El esférico quedó libre y Luis Romo aprovechó para rematar de pierna izquierda y marcar el único gol del partido.

Hasta ese momento, Corea del Sur había mostrado orden defensivo y había logrado contener los ataques mexicanos.

La atajada de Tala Rangel

La respuesta surcoreana llegó en la recta final del encuentro. Al minuto 83, Cho Gue-sung conectó un remate de cabeza dentro del área chica que estuvo cerca de significar el empate.

Raúl "Tala" Rangel reaccionó sobre la línea de gol y evitó la anotación con una intervención decisiva que permitió a México conservar la ventaja en los minutos finales.

La acción resultó determinante para asegurar el triunfo del conjunto dirigido por Javier Aguirre y mantener el liderato del Grupo A.

Raul Rangel with one of the greatest saves you will ever see 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/hAsthNCptM — Banter FC (@FCBanter_) June 19, 2026

Al finalizar el encuentro, México sumó seis puntos y aseguró su clasificación a la siguiente ronda. El error de Kim Seung-gyu y la intervención de Rangel marcaron dos de las acciones más importantes del partido.