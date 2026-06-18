Así fue el error del portero de Corea del Sur que terminó en el gol de México en el Mundial 2026

Un error en el inicio del segundo tiempo tiene al conjunto mexicano al frente del marcador cuando el encuentro entra en su recta final.

El gol de la ventaja llegó al minuto 50 por medio de Luis Romo. La jugada se originó tras un error del portero surcoreano Kim Seung-gyu, quien chocó con un compañero al intentar controlar un balón dentro del área chica. El esférico quedó suelto y Romo aprovechó para rematar de pierna izquierda sin marca y enviar el balón al fondo de la red.

La acción generó numerosas reacciones en redes sociales debido a la falla defensiva que permitió la anotación mexicana.

Panorama provisional del Grupo A

Con este resultado parcial, la clasificación del Grupo A quedaría de la siguiente manera:

México – 6 puntos Corea del Sur – 3 puntos República Checa – 0 puntos* Sudáfrica – 0 puntos*

* República Checa y Sudáfrica disputarán su partido correspondiente a la segunda jornada el viernes 19 de junio.

🇲🇽 Romo castiga error de Corea



Luis Romo aprovechó una insólita asistencia del portero de Corea del Sur para abrir el marcador y poner en ventaja a México en un partido clave de la fase de grupos del Mundial 2026.



La jugada sorprendió a propios y extraños y desató la… pic.twitter.com/99micwcsQ6 — Mente Cali (@MenteCali) June 19, 2026

De mantenerse el marcador en Guadalajara, la selección dirigida por Javier Aguirre aseguraría su clasificación a la siguiente fase tras sumar dos victorias consecutivas.

Por su parte, Corea del Sur buscaría sellar su clasificación en la última jornada de la fase de grupos.