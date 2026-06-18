Fútbol Internacional
Así fue el error del portero de Corea del Sur que terminó en el gol de México en el Mundial 2026
En la segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México vence de forma parcial 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.
El arquero de Corea del Sur, Kim Seung-gyu (2d) comete un error que le cuesta un gol en el partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 ante México en el estadio Akron en Guadalajara (México). Foto Prensa Libre: EFE.
Un error en el inicio del segundo tiempo tiene al conjunto mexicano al frente del marcador cuando el encuentro entra en su recta final.
El gol de la ventaja llegó al minuto 50 por medio de Luis Romo. La jugada se originó tras un error del portero surcoreano Kim Seung-gyu, quien chocó con un compañero al intentar controlar un balón dentro del área chica. El esférico quedó suelto y Romo aprovechó para rematar de pierna izquierda sin marca y enviar el balón al fondo de la red.
La acción generó numerosas reacciones en redes sociales debido a la falla defensiva que permitió la anotación mexicana.
Panorama provisional del Grupo A
Con este resultado parcial, la clasificación del Grupo A quedaría de la siguiente manera:
- México – 6 puntos
- Corea del Sur – 3 puntos
- República Checa – 0 puntos*
- Sudáfrica – 0 puntos*
* República Checa y Sudáfrica disputarán su partido correspondiente a la segunda jornada el viernes 19 de junio.
De mantenerse el marcador en Guadalajara, la selección dirigida por Javier Aguirre aseguraría su clasificación a la siguiente fase tras sumar dos victorias consecutivas.
Por su parte, Corea del Sur buscaría sellar su clasificación en la última jornada de la fase de grupos.