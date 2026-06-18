Copa Mundial de la FIFA 2026: ¿Por qué los tacos rosados se han convertido en tendencia entre los jugadores?

La pasión por el futbol mantiene atento al mundo, que en cada enfrentamiento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 busca ver cómo sus favoritos avanzan rumbo a la final de la edición 23. Una característica que ha llamado la atención es el uso de tacos y botas de futbol en tonos rosados, lo que no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

Actualmente, 48 selecciones buscan llegar a la gran final y disputar la Copa del Mundo. Mientras tanto, cada equipo ha debutado en alguna de las tres sedes —México, Estados Unidos o Canadá— y ha dejado momentos de pasión futbolística y otros que se han vuelto virales.

Algo que ha llamado la atención es la moda o tendencia del uso de tacos en tonos rosados y fucsias dentro de la cancha. La moda ha sido un elemento esencial en el desarrollo del deporte, tanto en los uniformes como en el calzado, que ha pasado de los tradicionales tacos blancos y negros a estilos más estéticos durante las últimas tres décadas, explica ESPN.

Figuras como Luis Figo, Zinedine Zidane y Ronaldo, pero principalmente David Beckham, formaron parte de la transformación de la moda del calzado deportivo a finales de la década de 1990 y principios de los años 2000, lo que llevó a las marcas deportivas a adaptar sus diseños a estas tendencias.

Como parte de la evolución de la moda en el calzado deportivo, las empresas trabajan sus colecciones de futbol con anticipación y proyectaron para esta edición del Mundial los tonos rosados como parte de la tendencia, lo que abrió una oportunidad comercial.

Medios como Infobae resaltan que las empresas encontraron en los tonos rosados “una forma de conectar con una estética que ya dominaba las pasarelas”. Su decisión, destaca ese medio, responde más a estudios de mercado que a una simple coincidencia de moda al elegir esos tonos para sus líneas deportivas.

Asimismo, explican que estos colores también apoyan la estrategia de ventas, pues los tonos fucsias y rosados tienden a contrastar con el verde de la cancha, lo que, según Infobae, da mayor visibilidad al calzado deportivo en las transmisiones de televisión.

Los medios internacionales atribuyen esta tendencia al análisis de Worth Global Style Network (WGSN), experta en tendencias de consumo, que predijo que el rosa fucsia sería uno de los colores predominantes en el mercado. Esto llevó a las empresas de calzado a desarrollar líneas acordes con esa proyección.

Desde variantes del rosa, como Tea Rose y Amaranth Pink, hasta tonos de fucsia intenso, como Tickled Pink, forman parte de la tendencia, destaca Infobae. ESPN señala que nueve líneas de zapatos deportivos de la temporada verano 2026 se encuentran dentro de estos colores y son utilizadas en la Copa Mundial de la FIFA 2026.