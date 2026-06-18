De Pedro El Escamoso a Sofía Vergara: así celebraron los famosos el triunfo de Colombia en el Mundial de 2026

Pedro El Escamoso celebró. Sebastián Yatra compartió su emoción. Sofía Vergara se unió a la fiesta.

El triunfo de Colombia por 3-1 sobre Uzbekistán en su debut en el Mundial de 2026 provocó una ola de reacciones en redes sociales y convirtió la victoria tricolor en una celebración que trascendió las canchas.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se estrenó con una importante victoria en el Grupo K en un Estadio Azteca repleto de aficionados colombianos, que hicieron sentir local al combinado cafetero en la capital mexicana.

La primera gran alegría llegó al minuto 40. Luis Díaz filtró un pase para Daniel Muñoz, quien remató de primera y marcó el primer gol colombiano en esta Copa del Mundo.

La selección mantuvo su dominio en el segundo tiempo. El propio Díaz y Jáminton Campaz ampliaron la ventaja y encaminaron el triunfo cafetero, mientras que Abbosbek Fayzullaev anotó el descuento para el conjunto uzbeko.

Goleada que emociona

La celebración también se trasladó a las redes sociales. Un canal de televisión compartió la reacción de Pedro El Escamoso, personaje que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

La euforia no se quedó en México. Miles de colombianos se congregaron en los 'fanzones' instalados por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga para seguir el debut mundialista.

En Cali, el Parque de la Retreta se convirtió en una auténtica fiesta.

Los asistentes, vestidos con camisetas amarillas, azules y rojas, celebraron entre bailes, cánticos y cornetas cada uno de los goles de la selección.

A la fiesta digital también se sumaron artistas y celebridades como Sebastián Yatra y Sofía Vergara, quienes compartieron mensajes y publicaciones de apoyo a la selección, en una noche que dejó a Colombia soñando en grande desde su primer partido en el Mundial de 2026.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, felicitó a la selección cafetera por vencer 1-3 a Uzbekistán en su debut en el Grupo K del Mundial, un partido disputado en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

"Felicito a la selección de fútbol por su triunfo en México frente a Uzbekistán. Adelante Colombia", escribió el mandatario en la red social X.