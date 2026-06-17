¡Triunfo de Colombia! Camarógrafo salió lesionado y la reacción viral de Yokoi Kenji: “Me desmayé”

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¡Triunfo de Colombia! Camarógrafo salió lesionado y la reacción viral de Yokoi Kenji: “Me desmayé”

El debut de Colombia ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México ha dejado varios momentos virales. Desde arrollar a un camarógrafo, los goles colombianos hasta el "desmayo" del creador de contenido Yokoi Kenji.

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El debut de Colombia ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México ha dejado varios momentos virales. Foto Prensa Libre: EFE y capturas de pantalla.

Al minuto 40, Daniel Muñoz abrió el marcador para la selección colombiana. La jugada nació de un pase filtrado de Luis Díaz, quien rompió líneas y dejó a Muñoz frente al portero. El lateral definió para poner el 1-0.

Sin embargo, Uzbekistán respondió con un contragolpe y Abbosbek Fayzullaev anotó el empate 1-1 al minuto 60 con un cabezazo dentro del área, lo que generó tensión entre los aficionados colombianos.

Cuando el partido parecía complicarse, Luis Díaz apareció nuevamente como protagonista. Tras una jugada colectiva y un desborde por la izquierda, el atacante del Bayern Múnich recibió dentro del área y definió con un remate cruzado para colocar el 2-1 a favor de Colombia.

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Minutos antes del primer gol ocurrió una de las imágenes más comentadas del encuentro. Durante una disputa cerca de la banda entre Luis Díaz y el defensor uzbeko Abdukodir Khusanov, el jugador centroasiático impactó accidentalmente contra un camarógrafo que cubría la jugada. El profesional cayó al suelo, hecho que generó numerosas reacciones en las redes sociales.

Tras el primer tanto, el conferencista y creador de contenido colombiano de origen japonés Yokoi Kenji Díaz publicó un reel en Instagram en el que reaccionó con euforia.

En el video se le escucha gritar: “¡Primer gol de Colombiaaaaaaaaaaaaaaa! Me desmayé”, mientras la cámara se mueve por la emoción. El clip, en tono humorístico, se viralizó rápidamente y acumuló cientos de miles de reproducciones.

En el minuto 90+8, Jáminton Leandro Campaz, marcó el tercer tanto del encuentro, y sentenció el juego debut de la selección sudamericana.

Uzbekistán, dirigido por Fabio Cannavaro, mostró disciplina táctica y peligro al contragolpe, especialmente con Eldor Shomurodov y Fayzullaev, pero no pudieron revertir el marcador. Los Lobos Blancos han dejado buenas impresiones en algunos momentos del juego.

El partido, correspondiente a la primera jornada del Grupo K, ha combinado acciones destacadas dentro y fuera del campo. El pase de Luis Díaz, el gol de Muñoz, el empate de Fayzullaev, el tanto de Díaz más el de Jáminton Campaz, el choque con el camarógrafo y la reacción de Yokoi Kenji se han convertido en algunos de los temas más comentados durante el encuentro.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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