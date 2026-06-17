Caleb Yirenkyi: el héroe de Ghana ante Panamá que ya está en la órbita del Real Madrid

Caleb Yirenkyi se convirtió en el héroe de Ghana al marcar el gol de la victoria por 1-0 ante Panamá al minuto 90+5 de su debut en el Mundial 2026. El mediocampista de 20 años empujó un centro rasante de Brandon Thomas-Asante y aseguró los tres puntos para los Black Stars en el BMO Field.

Yirenkyi nació el 15 de enero del 2006 en Bechem, Ghana. Mide 1.82 metros y se desempeña principalmente como mediocentro. Es producto de la Right to Dream Academy, a la que llegó en el 2017, cuando tenía 11 años. En febrero del 2025 debutó con el primer equipo del FC Nordsjælland, de la Superliga de Dinamarca, donde firmó contrato hasta junio del 2030. Según Transfermarkt, su valor de mercado actual es de 10 millones de euros, aunque el club danés solicita cerca de 30 millones por su ficha.

En la temporada 2025/26 con el Nordsjælland ha disputado más de 30 partidos oficiales, en los que registra dos goles y seis asistencias. Su combinación de capacidad física, recuperación de balón y proyección ofensiva lo ha convertido en uno de los mediocampistas más prometedores de su generación.

El gol ante Panamá fue el segundo que marca con la selección absoluta de Ghana. Ya había anotado uno en un partido amistoso contra Gales, en junio. Con solo 12 encuentros internacionales antes del Mundial, Yirenkyi ya dejó su huella en su primer partido de una Copa del Mundo.

90 - The only two winning goals scored in the 90th minute or later at the 2026 FIFA World Cup so far have both secured 1-0 victories for African nations, with Caleb Yirenkyi netting for Ghana against Panama and Amad Diallo scoring for Côte d'Ivoire against Ecuador.



Timely. pic.twitter.com/FsgdHY6exQ — OptaJoe (@OptaJoe) June 18, 2026

Interés del Real Madrid

Desde principios de junio del 2026, el Real Madrid ha mostrado interés en el jugador. Según reportes, el club español, bajo la dirección técnica de José Mourinho, contactó a Michael Essien para obtener referencias detalladas sobre Yirenkyi. Su nombre también figura en las listas de otros clubes europeos, como Arsenal, Liverpool y Manchester United.

Yirenkyi representa la nueva generación de talentos ghaneses formados en la Right to Dream Academy, la misma que produjo a futbolistas como Mohammed Kudus y Kamaldeen Sulemana. Su madurez táctica y capacidad para aparecer en momentos decisivos lo posicionan como un mediocampista completo y con gran proyección.

🏁 Full Time in Toronto. A winning start to our #FIFAWorldCup campaign! 💪🏾



🇬🇭 Ghana 1️⃣-0️⃣ Panama 🇵🇦



⚽️ Caleb Yirenkyi 90+5’ #BlackStars pic.twitter.com/biuX4l9LXG — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) June 18, 2026

Con este gol en Toronto, Caleb Yirenkyi no solo le dio tres puntos importantes a Ghana en el Grupo L, que también integran Inglaterra y Croacia, sino que además dio un paso importante en su carrera. A sus 20 años, el mediocampista ghanés ya es seguido de cerca por varios de los principales clubes de Europa y se ganó un lugar entre las figuras de la primera jornada del Mundial 2026.

Su historia apenas comienza, pero el remate en el tiempo añadido ante Panamá ya forma parte de los momentos destacados del torneo.