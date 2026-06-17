Caleb Yirenkyi castiga a Panamá al 90+5 y da el triunfo a Ghana en el Mundial 2026

El gol de la victoria llegó en el tiempo añadido y dejó a los panameños sin puntos en su regreso a la Copa del Mundo. El encuentro fue equilibrado desde el inicio. Panamá, dirigido por Thomas Christiansen, planteó un bloque compacto y buscó salir con transiciones rápidas, pero le costó generar peligro claro ante una Ghana bien ordenada.

Los Black Stars, bajo la conducción de Carlos Queiroz, dominaron la posesión en varios tramos y presionaron alto, aunque carecieron de precisión en los últimos metros durante gran parte del partido.

La primera mitad terminó sin goles. En el segundo tiempo, ambos equipos aumentaron la intensidad, pero las ocasiones más claras fueron escasas. Panamá resistió con solidez defensiva, con una destacada actuación de sus defensores centrales y del portero.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia el empate, Ghana encontró el gol de la victoria al minuto 90+5. Brandon Thomas-Asante desbordó por la izquierda y envió un centro rasante que Caleb Yirenkyi empujó al fondo de la red. Fue una anotación que desató la celebración de los aficionados ghaneses presentes en Toronto.

Con esta victoria, Ghana suma sus primeros tres puntos en el Grupo L, que también integran Inglaterra y Croacia. Panamá, que debutaba en este Mundial tras su participación en Catar 2022, se quedó sin puntos pese a mostrar una imagen competitiva.

El resultado deja a Ghana con una ventaja inicial en el grupo y obliga a Panamá a sumar en sus próximos compromisos para mantener vivas sus posibilidades de avanzar a los octavos de final.6.