EN VIVO | Portugal vs. RD Congo: siga el minuto a minuto del debut de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Luego del turno de Argentina de hacer su debut junto a Lionel Messi en la Copa del Mundo 2026, esta mañana llega el turno de Portugal, comandado por Cristiano Ronaldo, quien disputará su sexta Copa del Mundo en busca de lograr el único título que le hace falta en sus vitrinas.

El primer rival será el conjunto de la República del Congo, que representará el primer escalón para el equipo portugués, el cual llega como uno de los favoritos para quedarse con el título.

El conjunto luso tiene en Cristiano Ronaldo a su gran referente y buscará iniciar con una victoria el certamen frente a un equipo africano que debuta en una Copa del Mundo y que intentará dar la sorpresa.

El encuentro entre congoleños y portugueses será a las 11:00 horas de Guatemala, y aquí podrás seguir el minuto a minuto del partido.