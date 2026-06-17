¿El mejor de la historia? las reacciones que dejó el hat-trick de Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026

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¿El mejor de la historia? las reacciones que dejó el hat-trick de Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026

Varias leyendas del fútbol dieron elogios a la actuación de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026.

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Mundial de la FIFA 2026: Argentina - Argelia

Lionel Messi de Argentina reacciona este martes, en un partido del grupo J del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Argelia en el estadio Arrowhead en Kansas. (Foto Prensa Libre: EFE)

La actuación de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026 no dejó indiferente a nadie. El triplete conseguido por el astro argentino acrecentó aún más su leyenda, al punto de consagrarlo como uno de los mejores futbolistas de la historia.

Messi ha recibido elogios unánimes de varias leyendas del futbol tras su triplete contra Argelia, lo que también ha generado debate sobre su impacto en este deporte y las constantes comparaciones con otros futbolistas.

Una de las reacciones más impactantes fue la de Ronaldo Nazário, exfutbolista brasileño conocido como "El Fenómeno", quien calificó a Messi como "el mejor de la historia", incluso por encima de otros nombres relevantes como Pelé o Diego Maradona.

"Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte que es el mejor jugador de todos los tiempos", dijo Ronaldo.

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El brasileño también destacó la condición física de Messi y agregó que, a sus 38 años, está en excelente forma y que, aun con su edad, se esperan muchas cosas del argentino.

Otro futbolista que elogió a Messi fue el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien afirmó que el argentino es un "talento innato" y que el futbol parece haber "sido creado a su medida".

También dijo que Messi seguirá siendo "el mejor jugador de la historia", independientemente de si logra conquistar esta edición del Mundial.

Finalmente, otra leyenda del futbol que se expresó de forma positiva sobre Messi fue el francés Thierry Henry.

El jugador, que fue compañero de Messi en el FC Barcelona, hizo algo diferente e instó a la gente a dejar de hacer comparaciones entre Messi y otros jugadores, como Cristiano Ronaldo o Lamine Yamal.

En su lugar, Henry afirmó que lo importante era simplemente disfrutar de la grandeza de los jugadores, en vez de compararlos.

Lea también: ¿El rey de los récords? Los logros que podría alcanzar Lionel Messi en el Mundial 2026 con Argentina







ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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