¿El mejor de la historia? las reacciones que dejó el hat-trick de Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026

La actuación de Lionel Messi en el debut de Argentina en el Mundial 2026 no dejó indiferente a nadie. El triplete conseguido por el astro argentino acrecentó aún más su leyenda, al punto de consagrarlo como uno de los mejores futbolistas de la historia.

Messi ha recibido elogios unánimes de varias leyendas del futbol tras su triplete contra Argelia, lo que también ha generado debate sobre su impacto en este deporte y las constantes comparaciones con otros futbolistas.

Una de las reacciones más impactantes fue la de Ronaldo Nazário, exfutbolista brasileño conocido como "El Fenómeno", quien calificó a Messi como "el mejor de la historia", incluso por encima de otros nombres relevantes como Pelé o Diego Maradona.

"Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte que es el mejor jugador de todos los tiempos", dijo Ronaldo.

El brasileño también destacó la condición física de Messi y agregó que, a sus 38 años, está en excelente forma y que, aun con su edad, se esperan muchas cosas del argentino.

🗣️ Ronaldo Nazario: "Es hora de que el mundo deje de esconderse y acepte el hecho de que Messi es el mejor de todos los tiempos"https://t.co/BaNIOD0jy8 pic.twitter.com/dbuTUlwTid — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 17, 2026

Otro futbolista que elogió a Messi fue el sueco Zlatan Ibrahimovic, quien afirmó que el argentino es un "talento innato" y que el futbol parece haber "sido creado a su medida".

🇸🇪🤝🇦🇷 Zlatan Ibrahimovic, después de la actuación de Leo Messi vs Argelia:



“No creo que volvamos a ver a otro Messi, porque es especial. Es algo natural.



Parece que el fútbol fue hecho para él. TODO LO QUE TOCA SE CONVIERTE EN ORO. Y tiene un equipo dispuesto a darlo todo… https://t.co/S264gh81O4 pic.twitter.com/FJHU77BbjF — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 17, 2026

También dijo que Messi seguirá siendo "el mejor jugador de la historia", independientemente de si logra conquistar esta edición del Mundial.

Finalmente, otra leyenda del futbol que se expresó de forma positiva sobre Messi fue el francés Thierry Henry.

El jugador, que fue compañero de Messi en el FC Barcelona, hizo algo diferente e instó a la gente a dejar de hacer comparaciones entre Messi y otros jugadores, como Cristiano Ronaldo o Lamine Yamal.

🚨🗣️ Thierry Henry on the incident involving Lionel Messi and Algeria’s Aïssa Mandi:



“Honestly, I don’t know where some football fans are watching the game from. Maybe everyone sees football differently, but my advice is simple: watch the action carefully before rushing to… pic.twitter.com/kmoZibmYve — Moha (@MohaXtra) June 17, 2026

En su lugar, Henry afirmó que lo importante era simplemente disfrutar de la grandeza de los jugadores, en vez de compararlos.

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