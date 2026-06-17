Infantino se rinde ante Messi tras su triplete en el Mundial 2026: “Brillantez atemporal”

La selección de Argentina tuvo un arranque contundente en la Copa del Mundo 2026 al imponerse 3-0 a Argelia en Kansas City. El conjunto albiceleste dominó de principio a fin y sumó sus primeros tres puntos en el inicio de la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

Desde el pitazo inicial, el equipo mostró superioridad en todas sus líneas, controló la posesión del balón y generó constantes oportunidades de gol. Argelia intentó resistir, pero nunca logró inquietar con peligro el arco argentino.

La gran figura de la noche fue, una vez más, Lionel Messi. A sus casi 39 años, el capitán argentino firmó una actuación memorable al marcar el primer triplete de su carrera en una Copa del Mundo. El astro anotó a los minutos 17, 60 y 76, y lideró la victoria con una exhibición que provocó la ovación de los aficionados.

Con estas tres anotaciones, Messi llegó a 16 goles en Copas del Mundo y reafirmó su lugar entre los máximos goleadores en la historia del torneo, además de demostrar que mantiene intacta su capacidad para marcar diferencias en la élite del futbol internacional.

Tras el triunfo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó al argentino mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. “¡Felicidades al campeón del mundo Lionel Messi por anotar tu 16.º gol en la Copa Mundial de la FIFA!”, escribió.

Además, agregó: “Este logro habla de tu brillantez atemporal mientras sigues llevando alegría a millones de personas en todo el mundo”.

De cara a la próxima jornada frente a Austria, Argentina buscará mantener este nivel de rendimiento. Con la confianza en alto y un Messi inspirado, la Albiceleste apunta a encaminar su clasificación a la siguiente ronda y a reforzar su candidatura para defender el título mundial.