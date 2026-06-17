¿El rey de los récords? Los logros que podría alcanzar Lionel Messi en el Mundial 2026 con Argentina

Lionel Messi tiene al mundo a sus pies. El astro argentino protagonizó un partido histórico al anotar un triplete contra Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026.

Con sus tres goles, Messi no solo aseguró los tres puntos para su equipo en el grupo J del Mundial, sino que atraviesa un momento único en el que puede romper varios récords futbolísticos.

Por ejemplo, el triplete de Messi le permitió igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales, con 16 anotaciones.

El argentino también igualó al alemán como el jugador con más partidos ganados en la Copa del Mundo, también con 16.

Sin embargo, no es el único récord que Messi podría romper en esta edición mundialista, ya que podría superar marcas de leyendas del futbol como Pelé y Rivelino.

Si Messi logra marcar un gol en su próximo partido contra Austria, el 22 de junio, se convertirá en el máximo goleador de la competición más importante del futbol.

La lista de los máximos goleadores del Mundial se conforma con:

Lionel Messi (Argentina): 16 goles

(Argentina): 16 goles Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

(Alemania): 16 goles Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles

(Brasil): 15 goles Kylian Mbappé (Francia): 14 goles

(Francia): 14 goles Gerd Müller (Alemania Occidental): 14 goles

(Alemania Occidental): 14 goles Just Fontaine (Francia): 13 goles

(Francia): 13 goles Pelé (Brasil): 12 goles

Goles y asistencias

Con su participación el 16 de junio contra Argelia, en Kansas, Estados Unidos, Messi ya superó a Pelé en el apartado de goles y asistencias.

Antes del Mundial, Messi compartía con el genio brasileño el récord de mayor cantidad de contribuciones directas de gol, ambos con 21 (Messi tenía 13 goles y ocho asistencias). Con los tres tantos marcados ante Argelia, suma 24 contribuciones de gol.

Además, con el gol anotado en el minuto 17 desde fuera del área, igualó los cinco tantos que mantenían al brasileño Rivelino en la cima de los artilleros de larga distancia.

Récords de Lionel Messi

Primer jugador que ha disputado seis Mundiales (Cristiano Ronaldo puede igualarlo hoy ante Congo)

Jugador con más partidos mundialistas (27)

Jugador con más minutos en Mundiales (2,394)

Jugador que más veces ha sido capitán en un Mundial (20)

Capitán que ha marcado más goles en una final (2)

Máximo goleador histórico (16, igualado con Miroslav Klose)

Jugador con más goles y asistencias en una Copa del Mundo (16 goles y ocho asistencias)

Jugador con más goles desde fuera del área (5, igualado con el brasileño Rivelino)

Único jugador que ha marcado en fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final de una misma edición del Mundial

Único jugador que ha marcado como sub-20, veinteañero y treintañero en un Mundial

Jugador que más veces marcó el primer gol en un partido mundialista (9)

Mayor distancia entre el primer gol en un Mundial y el último (20 años exactos: 16 de junio del 2006 ante Serbia y Montenegro y 16 de junio del 2026 frente a Argelia)

Único jugador con dos Balones de Oro mundialistas (2014 y 2022)

Más veces elegido Mejor Jugador de un partido mundialista (12)

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