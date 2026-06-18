EN VIVO | Sigue el minuto a minuto de México ante Corea del Sur

México y Corea del Sur, líderes del Grupo A con tres puntos cada uno, se enfrentan este jueves 18 de junio en el Estadio Akron, en Guadalajara, por la segunda jornada del Mundial 2026. El encuentro es a las 20.00 horas de Guatemala y define al líder provisional de la zona.

La selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, viene de vencer 2-0 a Sudáfrica con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Sin embargo, la suspensión de César Montes obliga a realizar ajustes en defensa. Edson Álvarez, Jesús Gallardo y la experiencia de Jiménez serán piezas importantes para mantener el invicto y aprovechar la localía.

Corea del Sur, bajo la dirección de Hong Myung-bo, remontó ante República Checa por 2-1 gracias a los goles de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu. Son Heung-min continúa como su principal referente ofensivo y una amenaza constante para las defensas rivales. Los asiáticos buscarán neutralizar el mediocampo mexicano y aprovechar los espacios.

El historial favorece a México, con cuatro victorias y un empate en los últimos cinco enfrentamientos. Sin embargo, Corea del Sur llega con confianza tras su triunfo en el debut. Una victoria dejaría al ganador muy cerca de la clasificación a los octavos de final, mientras que un empate mantendría abierta la lucha por el liderato.

La clave del partido estará en el control del mediocampo y la eficacia en las áreas. México parte con ventaja por su condición de local, aunque Corea del Sur cuenta con argumentos para competir en igualdad de condiciones.