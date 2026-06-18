Mundial 2026: Ismaël Koné sufre una grave lesión y sale en camilla del Canadá-Catar

Las alarmas se encendieron en la selección canadiense y en el futbol italiano. El mediocampista del Sassuolo Ismaël Koné sufrió una grave lesión en el segundo tiempo del encuentro entre Canadá y Catar, disputado en el BC Place, de Vancouver, y tuvo que abandonar el campo en camilla, lo que compromete su continuidad en el Mundial 2026.

El partido, correspondiente a la segunda jornada del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 2026, comenzó con Canadá volcada al ataque ante Catar, en un grupo cerrado en el que todos los equipos habían iniciado con un punto.

Canadá impuso condiciones desde temprano. Al minuto 15, Cyle Larin abrió el marcador con una definición para el 1-0. El dominio local aumentó cuando Jonathan David, al minuto 28, amplió la ventaja para el 2-0 parcial.

Catar se complicó antes del descanso. Al minuto 32, el defensor Homam Ahmed recibió tarjeta roja directa tras una revisión del VAR que determinó una falta como último recurso. En el tiempo añadido de la primera mitad, al minuto 45+2, Jonathan David firmó su doblete y puso el 3-0.

La lesión de Koné

El partido cambió al minuto 51 por una fuerte entrada de Assim Madibo sobre Ismaël Koné. De inmediato se percibió la gravedad del golpe por los gestos de dolor del futbolista canadiense.

Los seleccionados canadienses reaccionaron con preocupación y formaron un círculo alrededor de Koné para evitar que las cámaras captaran las imágenes de la lesión. Reportes preliminares en el campo apuntaban a una aparente fractura de pierna.

Tras la intervención del videoarbitraje, Madibo recibió tarjeta roja directa al minuto 53. Tres minutos después, Koné fue retirado en camilla hacia los vestidores y trasladado a un centro hospitalario. En medio del momento de tensión, el volante de 24 años se sentó unos instantes en la camilla y saludó a la afición, lo que provocó el aplauso del estadio. Nathan Saliba ingresó en su lugar.

Lesión del jugador de Canadá pic.twitter.com/6zhaghQoKP — Mr. B (@YSBxNic) June 18, 2026

Dedicatoria en la goleada

A pesar de la preocupación por Koné, el juego continuó con Catar disminuido a nueve jugadores. Al minuto 63, el recién ingresado Nathan Saliba marcó el 4-0 tras capitalizar una jugada ofensiva.

El anotador del cuarto gol y el resto del equipo canadiense dedicaron la celebración a Koné, quien para ese momento ya se encontraba bajo evaluación médica para determinar el alcance de la lesión. Al minuto 74 Jacob Shaffelburg marcó el 5 a 0.

Cerró la cuenta Jonathan David al 90+1. Con este tanto marcó un triplete y empató a Lionel Messi de Argentina como los goleadores del Mundial 2026.