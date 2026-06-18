La joya de Suiza que brilló con un doblete histórico y ya está en la mira de Real Madrid y Arsenal

Johan Manzambi nació el 14 de octubre del 2005 en Ginebra, Suiza. Es un mediocampista central de 20 años que se ha consolidado como una de las principales promesas del fútbol suizo. De padres con raíces en Angola y República Democrática del Congo, se formó en las categorías inferiores del Servette antes de incorporarse al SC Freiburg de la Bundesliga en el 2023.

Debutó con el primer equipo alemán en la temporada 2024/25 y, en la campaña 2025/26, se ha afianzado como titular, con más de 25 apariciones, cinco goles y cuatro asistencias.

Manzambi destaca por su capacidad táctica, conducción de balón, llegada al área desde segunda línea y presencia física. Mide 1.82 metros y ya suma varias participaciones con la selección absoluta de Suiza, con la que también registra anotaciones.

El gol ante Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026

Este jueves 18 de junio del 2026, en el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium), Manzambi fue protagonista en la victoria de Suiza sobre Bosnia y Herzegovina. Ingresó de cambio y marcó un doblete decisivo en el triunfo por 4-1.

El primer gol llegó al minuto 74. Manzambi recibió dentro del área y conectó una volea de derecha que superó al portero bosnio. La acción destacó por la coordinación del movimiento y la definición. Su segundo tanto llegó en el tiempo añadido y cerró tanto su cuenta personal como el marcador.

Johan Manzambi se convirtió en el décimo jugador en la historia de los Mundiales que logra marcar más de un gol entrando como suplente en un mismo partido. A sus 20 años y 247 días, además, es el más joven en conseguirlo. Su doblete, que le valió el título de matchwinner, impulsó la victoria suiza por 4-1 ante Bosnia y Herzegovina.

10 - Johan Manzambi ist erst der 10. Spieler, der in einem WM-Spiel als Joker mehrfach trifft, darunter der jüngste (20 Jahre, 247 Tage). Matchwinner.#SUIBIH pic.twitter.com/QkSp6ZrXnC — OptaFranz (@OptaFranz) June 18, 2026

Interés de clubes europeos

El buen momento de Manzambi ha generado versiones sobre el interés de varios clubes europeos. Según reportes, equipos de la Liga Premier de Inglaterra como Arsenal, Chelsea y Manchester United han enviado visores para seguirlo, mientras que Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Real Madrid y Napoli también han sido vinculados con el futbolista suizo.

Su contrato con el Freiburg se extiende hasta junio del 2030, por lo que cualquier negociación requeriría una oferta importante.

Con este doblete, Manzambi se consolida como una de las figuras emergentes del Grupo B y confirma su proyección internacional. A sus 20 años representa el relevo generacional de la selección suiza junto con futbolistas como Granit Xhaka y Ruben Vargas. Su capacidad para aparecer en momentos decisivos y su madurez dentro del campo lo convierten en uno de los jugadores a seguir durante el resto del Mundial 2026.