Quién es Tori Penso, la árbitra que hizo historia en la Copa del Mundo 2026

La árbitra estadounidense Tori Penso escribió este jueves 18 de junio un nuevo capítulo en la historia del futbol mundial al convertirse en la segunda mujer en dirigir un partido de una Copa Mundial masculina. Fue designada para el encuentro del Grupo A entre Sudáfrica y República Checa, disputado en Atlanta.

Penso siguió los pasos de la francesa Stéphanie Frappart, quien fue la primera mujer en arbitrar un partido de una Copa Mundial masculina, cuando dirigió el encuentro entre Alemania y Costa Rica en Qatar 2022.

En lo deportivo, el partido terminó empatado 1-1. República Checa abrió el marcador con un gol de Michal Sadilek al minuto 6, mientras que Sudáfrica igualó por medio de un penal anotado por Teboho Mokoena al minuto 83.

Penso dirigió el encuentro junto con sus asistentes Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, con quienes integró un equipo arbitral estadounidense. El recorrido internacional de Penso incluye cinco partidos en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de Costa Rica 2022, entre ellos una semifinal.

En la tabla de posiciones del grupo, el empate dejó a ambas selecciones en situación complicada. Tras dos jornadas, Sudáfrica ocupa el último lugar con un punto, mientras que República Checa es tercera, también con una unidad. México y Corea del Sur lideran el grupo con tres puntos cada uno, a la espera de su enfrentamiento directo.

La designación de Tori Penso constituye un hecho relevante en el arbitraje internacional y amplía la participación de mujeres en competiciones de alto nivel del futbol mundial.