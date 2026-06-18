“El equipo necesita marcar, no tú”: la crítica de Thierry Henry a Cristiano Ronaldo por su debut en el Mundial 2026

Muchos fueron los jugadores que destacaron en su partido debut del Mundial 2026. Estrellas como Messi, Haaland y Mbappé cumplieron las expectativas tras marcar entre dos y tres goles en sus encuentros con sus selecciones.

Sin embargo, hubo otros futbolistas que quedaron a deber en sus primeros partidos del Mundial, desde el joven Lamine Yamal con la selección de España hasta, probablemente, la estrella que generó más decepción: Cristiano Ronaldo con Portugal.

La selección de Portugal no pudo pasar del empate 1-1 en su compromiso contra la República Democrática del Congo, y muchas fueron las ocasiones que tuvo CR7 para marcar el gol de la diferencia.

Su desempeño generó varias críticas entre aficionados y expertos del futbol, pero uno de los comentarios más duros vino del exfutbolista del Arsenal y del Barcelona, el francés Thierry Henry.

Durante un análisis deportivo en Fox Sports, Henry afirmó que el jugador portugués debe priorizar los resultados colectivos sobre sus logros individuales.

"El equipo necesita marcar, no tú. Debes abrir los espacios y dejar que tus compañeros participen en la jugada, cosa que no sucedió con Portugal", afirmó Henry.

Durante el programa, Henry, quien también estaba acompañado por el sueco Zlatan Ibrahimovic, analizó una jugada en particular en la que Cristiano "busca su gol", en lugar de darle la oportunidad de anotar a su compañero Bruno Fernandes.

"Él quería marcar; por eso la reacción de frustración de Bruno Fernandes, quien le pidió que creara el espacio para que pudiera anotar", agregó el francés.

Los analistas también coincidieron en varios errores tácticos de Portugal que facilitaron el despliegue defensivo de la República Democrática del Congo.

Finalmente, Ibrahimovic afirmó que Cristiano Ronaldo "tomó la decisión equivocada" al buscar anotar, en lugar de darles la oportunidad a sus compañeros.

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