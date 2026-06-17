Cristiano Ronaldo pasó desapercibido: el mapa de calor que explica su discreto debut en el Mundial 2026

El conjunto de Portugal no tuvo el debut esperado en el Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo tampoco logró destacar en el estreno. El astro portugués llegó a este partido con la mira puesta en seguir escalando en la tabla de máximos goleadores históricos de la Copa del Mundo, donde acumulaba ocho tantos. Buscaba al menos una anotación que le permitiera convertirse en el primer futbolista en marcar en seis ediciones diferentes del torneo.

Sin embargo, su actuación fue discreta durante los 90 minutos en el estadio de Houston. Ronaldo tuvo poca participación en el juego ofensivo y fue bien controlado por la defensa de Congo, que neutralizó sus movimientos y limitó sus oportunidades.

El partido evidenció que el veterano delantero ya no cuenta con la misma explosividad en el ataque ni la picardía que lo caracterizaron en años anteriores, lo que dificultó su influencia en el encuentro.

Asimismo se espera que el capitán asumiera un papel más determinante en un partido clave para el inicio del torneo. Lejos de ser el referente ofensivo que suele marcar diferencias en momentos importantes, Ronaldo pasó inadvertido en varios tramos del encuentro, sin lograr asociarse con sus compañeros ni imponerse en el área rival.

Al finalizar el compromiso, Ronaldo se mostró visiblemente frustrado, reflejo del malestar general del equipo portugués tras no conseguir el resultado esperado. Portugal no encontró los caminos para romper el empate y careció de claridad en los últimos metros frente a un conjunto africano sólido, ordenado y combativo, que disputó cada balón durante todo el partido.

El mapa de calor de Cristiano Ronaldo evidenció su escasa incidencia en zonas ofensivas, con poca presencia en el área rival y una participación limitada en la generación de peligro, en consonancia con una noche complicada tanto para él como para el conjunto luso.

Ahora, Portugal deberá reaccionar con rapidez si quiere avanzar con tranquilidad en el torneo. Su próximo desafío será ante Uzbekistán, en un partido clave en el que tanto Ronaldo como sus compañeros están obligados a mejorar su rendimiento.

La presión aumenta para una selección que partía entre las favoritas, pero que dejó dudas en su presentación inicial en esta Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.