Del ataque con ácido al primer gol de RD Congo en un Mundial: la historia de Yoane Wissa

La República Democrática del Congo empató 1-1 ante Portugal en su debut en el Mundial 2026 el 17 de junio. El cabezazo de Yoane Wissa al minuto 45+5 significó el primer gol y el primer punto de los Leopards en una fase final de la Copa del Mundo.

João Neves abrió el marcador para Portugal al minuto 6 con un cabezazo tras un centro preciso. Durante gran parte del primer tiempo, la selección europea controló la posesión, con alrededor del 65%, y generó varias ocasiones. Cristiano Ronaldo tuvo una participación discreta, con pocos toques de balón y sin remates al arco.

RD Congo se mantuvo ordenada en defensa bajo la dirección del técnico Sébastien Desabre y con Chancel Mbemba como referente en la zaga. La selección africana resistió las llegadas portuguesas y encontró la igualdad antes del descanso. Arthur Masuaku ejecutó un córner corto, envió un centro al segundo palo y Wissa, con un salto preciso, conectó un cabezazo que entró por el ángulo superior de la portería de Diogo Costa.

El tanto representó el primer gol en la historia de RD Congo —antes Zaire— en un Mundial, 52 años después de su única participación anterior, en Alemania 1974.

En Kinshasa y otras ciudades del país, el gol generó celebraciones masivas. Las calles se llenaron de personas, hubo fuegos artificiales y cánticos que se extendieron durante la noche. El empate ante Portugal, con Cristiano Ronaldo en la cancha, fue recibido como un hito para el fútbol congoleño, comparable con la clasificación lograda meses atrás ante Jamaica.

Kinshasa célèbre le match nul face au Portugal de Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/IUaDTqkS9B — Stanis Bujakera Tshiamala (@StanysBujakera) June 17, 2026

Wissa, delantero del Newcastle United de 29 años, fue el protagonista del encuentro. En julio del 2021, cuando estaba por fichar por el Brentford, sufrió un ataque con ácido en su domicilio en Francia. Una mujer le arrojó el líquido corrosivo al rostro, le causó graves quemaduras en los ojos y lo puso al borde de perder la visión. La agresora fue condenada a 18 años de prisión por el ataque y por intento de secuestro de su hija. Wissa pasó por cirugías de urgencia y meses de recuperación.

Tras el incidente, el atacante reconstruyó su carrera en la Liga Premier de Inglaterra. Acumuló 49 goles en 149 partidos con el Brentford y se trasladó al Newcastle en septiembre del 2025. Con la selección de RD Congo suma varios goles internacionales y marcó el más importante de su carrera.

El empate abrió el Grupo K de forma inesperada. RD Congo cuenta con jugadores con experiencia en la Liga Premier de Inglaterra, como Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe y Arthur Masuaku. Portugal, una de las selecciones favoritas, sumó solo un punto en su primer partido.

History has been made 🔥! pic.twitter.com/79gXXIyUrQ — Yoane Wissa (@wissa_yoan) June 17, 2026

El resultado representa un momento significativo para un país que regresa a un Mundial después de más de cinco décadas. El gol de Wissa se convirtió en el centro de atención en el NRG Stadium y en todo el territorio congoleño.