“Modo Messi” en WhatsApp: qué es la tendencia que conquista a los aficionados y cómo personalizar la aplicación

El mundo grita al ritmo del gol durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que 48 selecciones buscan conquistar el máximo título: campeonas del mundo. Figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal y Kylian Mbappé figuran entre los jugadores más populares de esta edición.

La celebración del Mundial no solo se vive en la cancha, sino que también ha trascendido a las redes sociales y aplicaciones. Una de ellas es WhatsApp, donde los seguidores del astro argentino han personalizado la aplicación en honor al número 10 de la Albiceleste.

Lionel Messi, quien ha sido uno de los futbolistas favoritos desde su llegada al Barcelona, logró en Qatar 2022 sumar la tercera estrella para la selección de Argentina y se perfila como uno de los favoritos para conducir a su equipo hacia una cuarta consagración, en lo que podría ser su despedida de este torneo.

Los seguidores de Messi han transformado WhatsApp y personalizado la aplicación en celebración de la vigesimotercera edición de la Copa Mundial de la FIFA. Pero ¿qué es el Modo Messi?

En redes sociales ha cobrado fuerza la tendencia de llevar el “Modo Messi” a WhatsApp. No se trata de una función adicional, sino de personalizar la aplicación con la temática del jugador. Stickers, GIF, animaciones y acceso a información relacionada con el futbolista y la Albiceleste forman parte de esta tendencia.

El llamado “Modo Messi” no es una función ni una temática oficial de WhatsApp, sino el conjunto de herramientas disponibles en la aplicación que permiten al usuario sumarse a la fiebre por Messi.

Medios como Infobae destacan que esta tendencia busca cambiar la apariencia de los chats sin recurrir a aplicaciones o funciones de terceros. Además, se apoya en la inteligencia artificial integrada en WhatsApp.

¿Cómo sumarse al Modo Messi?

Al no tratarse de una función adicional de WhatsApp ni de una herramienta de terceros, todos los cambios deben hacerse de forma manual. Medios como Infobae destacan que, para sumarse a esta tendencia, se deben seguir los siguientes pasos:

Cambiar el fondo de pantalla por una fotografía de Messi, una camisola o la selección de Argentina.

Seguir el canal oficial de la selección de Argentina en WhatsApp.

Usar Meta AI para consultar información sobre partidos, goles y estadísticas de Messi.

La inteligencia artificial de Meta también puede ayudar a crear imágenes de la selección argentina y de Messi para utilizarlas como íconos.

Usar stickers, emojis y GIF de la Copa Mundial de la FIFA 2026 o de Messi.

Utilizar efectos de videollamada con temática futbolística incorporados a la plataforma.

Cambiar el ícono de WhatsApp por uno de Messi

Por su parte, Meta brinda información sobre cómo sumarse a esta tendencia y cambiar el icono de la aplicación través de los siguientes pasos:

Descargue Nova Launcher desde Google Play Store (solo funciona en Android).

Ábralo y configúrelo como lanzador predeterminado para que pueda modificar la pantalla principal.

Busque o genere con inteligencia artificial una imagen cuadrada de Messi en formato PNG y con fondo transparente.

Mantenga presionado el ícono de WhatsApp en la pantalla principal y toque Editar .

. Toque el logotipo actual, seleccione Fotos, elija la imagen de Messi y pulse Listo.

*Esta opción, que aunque Meta IA la comparte, no es un mecanismo oficial de WhatsApp, por lo que se realiza bajo riesgo y cuenta del usuario.