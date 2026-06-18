A horas del duelo contra Corea: ¿Qué necesita México para clasificar a los dieciseisavos de final?

En la fase de grupos de la Copa Mundial de Catar 2022, con cinco puntos las selecciones aseguraron, por lo menos, el segundo lugar de su grupo. En consecuencia, los primeros lugares de los ocho grupos de la pasada Copa del Mundo promediaron 6.375 puntos, de manera que dos victorias casi aseguran el primer puesto de cada grupo.

Justamente en este hipotético escenario se encuentra actualmente la selección de México, que, luego de derrotar 2-0 a Sudáfrica en la primera jornada del Grupo A, recibirá a Corea del Sur en Guadalajara, Jalisco, con la ilusión de conseguir una segunda victoria en este Mundial que prácticamente le asegure el primer lugar del grupo.

Los coreanos llegan al Estadio Akron en las mismas condiciones, ya que los Tigres de Oriente derrotaron 2-1 a República Checa en la primera jornada y una victoria ante los locales podría, básicamente, sellar su liderato en el Grupo A, a expensas de Sudáfrica, que llegaría a la última fecha con la posibilidad de sumar tan solo cuatro unidades.

Sin embargo, en el Mundial del 2022, tres selecciones sumaron seis puntos tras dos victorias y, aun así, quedaron en el segundo lugar: Senegal, Australia y Suiza. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta la diferencia de goles en los partidos de grupo entre los países en cuestión, debido a que ese es uno de los criterios de desempate.

La ilusión del Tri en el Mundial

México está a las puertas de clasificar a los dieciseisavos de final de manera anticipada, sin depender de los resultados de la última jornada. Por consiguiente, lo primero que debe ocurrir es que el Tricolor le gane a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, ya que cualquier otro resultado dejaría la clasificación pendiente para la tercera fecha.

No obstante, como República Checa y Sudáfrica empataron en el primer partido de este jueves 18 de junio, una victoria de México ante Corea del Sur le aseguraría el primer lugar del Grupo A, porque el criterio de desempate, ante una eventual derrota en la tercera fecha, es el resultado del enfrentamiento directo entre las selecciones igualadas.

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Si el Tri le gana a los Tigres, México quedaría con seis puntos; Corea del Sur, con tres; y Sudáfrica y República Checa, con uno cada uno. Por lo tanto, si el Tricolor perdiera contra los checos y los coreanos derrotaran a los africanos en la última fecha, los locales aun así se quedarían con el liderato, por el enfrentamiento directo con los asiáticos.

La selección mexicana no supera una Copa del Mundo como líder de su grupo desde la edición de Corea del Sur y Japón en el 2002, cuando superó a Italia, Croacia y Ecuador. Desde entonces ha avanzado cuatro veces en el segundo lugar de su agrupación (2006, 2010, 2014 y 2018) y una vez quedó eliminada en el tercer puesto (2022).

Mejores terceros

A los primeros dos lugares de cada grupo se unirán los ocho mejores terceros para completar la ronda de dieciseisavos de final. De esta forma, el equipo que se consagre campeón deberá disputar 8 partidos, en lugar de 7, como ocurrió en las siete ediciones anteriores. Por ende, el tan ansiado quinto partido del Tri ahora pasará a ser el sexto.

Los cruces para los dieciseisavos de final, que involucrarán a los equipos que finalicen entre los ocho mejores terceros, dependerán de su ubicación en la tabla general y de los grupos de donde provengan. Para ello, y con la finalidad de respetar la planificación de las dos rutas del Mundial, la FIFA dispuso un total de 495 combinaciones posibles.