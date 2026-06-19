Lamine Yamal revela por qué no quiere jugar los 90 minutos ante Arabia Saudí en el Mundial 2026

España afronta su segundo compromiso este domingo en el Mundial 2026 con la intención de lograr su primera victoria en el certamen. Tras el empate inicial frente a Cabo Verde, el equipo dirigido por el seleccionador busca mayor contundencia ofensiva y precisión en los últimos metros, aspectos señalados como puntos por mejorar.

La presencia de jóvenes talentos como Lamine Yamal, combinada con la experiencia de jugadores consolidados, representa una de las principales fortalezas del conjunto español.

El duelo contra Arabia Saudí se perfila como una oportunidad clave para que España muestre su identidad futbolística, basada en la posesión del balón, la presión alta y la circulación rápida. Aunque el rival presenta características distintas, el cuerpo técnico español Luis de la Fuente confía en mantener la iniciativa y aprovechar los espacios para generar ocasiones de peligro. Además, el manejo de las cargas físicas será determinante, especialmente para futbolistas que se recuperan de lesiones, como Yamal.

Para este encuentro, se espera que España administre cuidadosamente los minutos de sus jugadores, en busca de equilibrio entre competitividad y prevención de lesiones. El objetivo principal es llegar en óptimas condiciones a las fases decisivas del campeonato, por lo que el equipo podría optar por rotaciones. Con una plantilla amplia y talentosa, la selección española aspira no solo a ganar su próximo partido, sino también a consolidarse como una de las protagonistas del torneo.

Lamine Yamal, futbolista de la selección de España, calificó como “innecesario jugar un partido completo” el próximo domingo frente a Arabia Saudí, tras recuperarse de una lesión muscular sufrida el 22 de abril y luego de disputar 20 minutos en el debut mundialista ante Cabo Verde.

“Estoy bien, me siento bien, pero es muy pronto. Es innecesario jugar un partido entero. Tengo un proceso de adaptación; no es el momento de jugar todo el partido, pero sí puedo disputar los minutos que el técnico considere”, declaró en una entrevista con TVE.

Yamal volvió a tener acción el pasado lunes en el empate sin goles contra Cabo Verde, lo que significó sus primeros minutos desde la lesión, que incluso puso en duda su presencia en el Mundial.

“Todos los jugadores, cuando sufren una lesión en la recta final de la temporada, piensan en el Mundial. También en su club, pero el Mundial siempre está en la cabeza. Gracias a Dios, los médicos me dijeron que llegaba sin problemas, y aquí estamos, feliz”, concluyó.