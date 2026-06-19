Vinícius, Almirón, Pulisic y Hakimi: Las estrellas del Mundial 2026 para este viernes 19 de junio

La segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial del 2026 comenzó el pasado jueves 18 de junio con la goleada de Canadá por 6-0 sobre Catar y la clasificación a los dieciseisavos de final de la selección de México, que consiguió su segunda victoria consecutiva al vencer 1-0 a Corea del Sur en la ciudad de Guadalajara.

Este viernes 19 de junio será el turno del tercer anfitrión, Estados Unidos, que tras golear 4-1 a Paraguay en la primera jornada espera conseguir su segunda victoria para acercarse a la clasificación a la siguiente fase. Sin embargo, enfrentará a Australia, que sorprendió al vencer a Turquía, una de las selecciones más prometedoras del torneo.

Asimismo, otra de las selecciones que tendrá actividad este día será la única pentacampeona del mundo, Brasil, que tras empatar en el primer juego contra Marruecos buscará imponer su jerarquía ante una débil escuadra de Haití, que, a pesar de sus carencias, tiene la ilusión de dar la sorpresa en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

En la misma agrupación, los marroquíes enfrentarán a Escocia en el Gillette Stadium de Boston, Massachusetts, en un juego que podría definir las dos primeras posiciones del Grupo C, dado que los escoceses llegan tras conseguir una victoria ante Haití y sumar otros tres puntos prácticamente aseguraría su clasificación a la siguiente ronda.

Los juegos de este viernes 19 de junio

EE. UU. vs. Australia: 13.00 horas

Estados Unidos recibirá a Australia este viernes 19 de junio a las 13.00 horas de Guatemala en el Lumen Field de Seattle, en un partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo D, en el que tanto los locales como los australianos intentarán asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final, ronda en la que ya espera México.

Una victoria de cualquiera de los dos prácticamente les otorgaría el pase a la siguiente fase. No obstante, un empate y una hipotética victoria de Turquía o Paraguay pondrían el grupo al rojo vivo, y la clasificación a los dieciseisavos de final tendría que definirse en la última jornada, en la que los tres mantendrían posibilidades de avanzar.

Sin embargo, aunque EE. UU. llega a Washington con uno de los goleadores del torneo, Folarin Balogun, quien le anotó dos goles a Australia en la primera jornada, la estrella de los estadounidenses sigue siendo Christian Pulisic, dado que el jugador del AC Milan es el encargado de marcar el ritmo y manejar los hilos norteamericanos.

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Escocia vs. Marruecos: 16.00 horas

Sorpresivamente, el líder del Grupo C tras la primera jornada es Escocia, que se impuso 1-0 a Haití. Sin embargo, su segunda prueba será mucho más complicada, debido a que la selección de Marruecos, que rescató un empate ante Brasil, busca repetir la hazaña de Catar 2022 y ganar los partidos que le restan para poder seguir avanzando.

Una victoria de Escocia ante Marruecos en la ciudad de Boston, Massachusetts, prácticamente le otorgaría la clasificación a la siguiente fase, algo que nunca ha conseguido, dado que en sus únicas ocho participaciones en la Copa del Mundo el Ejército de Tartán quedó eliminado en la primera ronda del campeonato mundialista.

Por su parte, Marruecos llega al Gillette Stadium con uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, Achraf Hakimi, ya que el lateral derecho viene de ganarlo todo con el París Saint-Germain de Francia y espera dar el siguiente paso con su nación, que cuenta con jugadores de talla mundial como Brahim Díaz y Noussair Mazraoui.

Brasil vs. Haití: 18.30 horas

La única pentacampeona del mundo, Brasil, enfrentará a Haití este viernes 19 de junio a las 18.30 horas de Guatemala, en lo que será su segundo intento por imponer su jerarquía en la Copa Mundial del 2026, tras el empate ante Marruecos en la primera jornada, que dejó más dudas que certezas en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

Por su parte, la selección haitiana, que clasificó a una Copa del Mundo por primera vez en 52 años, perdió su primer partido ante Escocia. A pesar de ello, los caribeños no dejaron una mala impresión y esperan sorprender a los sudamericanos en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, donde se espera la presencia de al menos 34 mil haitianos.

Mientras tanto, Brasil llega al Lincoln Financial Field con un equipo plagado de estrellas, con Vinícius y Raphinha como sus principales referentes. Además, en la portería cuenta con Alisson, pilar del Liverpool, así como con defensores de primer nivel, entre ellos Marquinhos, del París Saint-Germain, y Gabriel Magalhães, del Arsenal inglés.

Turquía vs. Paraguay: 21.00 horas

Los dos perdedores de la primera jornada, Turquía y Paraguay, tienen la ilusión de reaccionar en la segunda jornada y dar un paso al frente, debido a que un empate prácticamente significaría la eliminación de ambos equipos, por lo que alguna de las dos selecciones deberá llevarse la victoria en San Francisco para poder seguir con vida.

Las dos selecciones sufrieron dolorosas derrotas en la primera jornada, dado que Paraguay fue goleado 4-1 por Estados Unidos y Turquía cayó 2-0 ante Australia, de manera que este partido representa una oportunidad para demostrar si ambos equipos están hechos para más o si viajaron a Norteamérica solo para pasear y "divertirse".

Esto se debe a que ninguno de los dos equipos se caracteriza por un juego vistoso, a pesar de contar con jugadores de primer nivel, como el turco Arda Güler, del Real Madrid, y el paraguayo Omar Alderete, del Sunderland, quienes necesitarán el apoyo de compañeros como Hakan Çalhanoğlu y Miguel Almirón, referentes en su equipos.