Manuel Neuer recibe una obra guatemalteca en su último Mundial con Alemania

A sus 40 años, Manuel Neuer vive los últimos capítulos de su carrera con la selección de Alemania y mantiene intacto el sueño de volver a ser campeón del mundo.

En medio de ese momento especial, el guardameta recibió una camisola pintada por un artista guatemalteco.

Pocos futbolistas tienen la oportunidad de disputar cinco Copas del Mundo. Manuel Neuer es uno de ellos.

El portero de Alemania y del Bayern Múnich disputa en el Mundial 2026 el que, según adelantó, será el último gran torneo de su carrera con la selección alemana.

“Claro que pienso que esta selección puede ser campeona. Si no, no estaría aquí. Para mí es un regalo absoluto poder estar otra vez. Sería algo muy especial ser campeón del mundo por segunda vez”, expresó durante una conferencia de prensa en el campo base de Alemania en Winston-Salem.

El guardameta también admitió que ha comenzado a pensar que estos podrían ser sus últimos partidos con la camiseta de su país, aunque insiste en que su atención está puesta en el presente.

“Miro hacia adelante, disfruto todos los partidos y no pienso en una despedida”, señaló.

Una camisola de Guatemala para una leyenda

En medio de la concentración alemana, Neuer recibió un obsequio que llegó desde Guatemala.

Se trata de una camisola personalizada e intervenida por el artista guatemalteco Mario Esquivel, quien incorporó detalles inspirados en Guatemala en una pieza elaborada especialmente para el histórico guardameta.

La obra fue entregada por Omar Pineda, originario de El Progreso, Jutiapa, quien actualmente forma parte del equipo de apoyo logístico que trabaja junto a la selección de Alemania durante su estancia en Carolina del Norte.

El gesto llamó la atención incluso fuera del campamento alemán. Medios de comunicación de Alemania hicieron eco del regalo recibido por Neuer y destacaron la historia de la camisola creada por un artista guatemalteco.

Mientras Alemania busca avanzar en el Mundial y Neuer persigue la posibilidad de conquistar un segundo título, el legendario portero también se llevará un recuerdo con los colores de Guatemala en el que apunta a ser el último Mundial de su carrera.