Por qué Argelia presentó una queja formal ante la FIFA tras enfrentar a Argentina

La Federación Argelina de Fútbol (FAF) presentó una queja ante la Fifa por dos decisiones arbitrales ocurridas en el partido de la Copa del Mundo disputado el pasado miércoles frente a Argentina, en el que la Albiceleste se impuso por 3-0 con un triplete de Lionel Messi, según informó este viernes el diario deportivo argelino Compétition.

El medio, que asegura haber obtenido la información de fuentes oficiales, explicó que el organismo envió un informe en el que cuestiona que Messi no fuera sancionado por el árbitro polaco Szymon Marciniak, tras una entrada con los tacos sobre la pierna del capitán argelino Aïssa Mandi.

A juicio de la FAF, el astro argentino debió recibir una “sanción disciplinaria”. Asimismo, el ente argelino denunció un codazo del argentino Alexis Mac Allister en el rostro del mediocampista Ibrahim Maza, acción que tampoco fue castigada por el colegiado.

La federación también criticó quehttps://www.prensalibre.com/deportes/futbol-internacional/era-roja-para-messi-exarbitro-guatemalteco-jonathan-polanco-explica-por-que-la-entrada-sobre-mandi-debio-terminar-en-expulsion_breaking/ Marciniak no revisara en el VAR ninguna de las dos jugadas que involucraron a jugadores del equipo norteafricano.

Según recoge Compétition, la FAF considera que ambos incidentes influyeron en el desarrollo del encuentro disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, ya que, en su opinión, pudieron haber derivado en expulsiones que habrían permitido a Argelia jugar parte del partido con superioridad numérica.