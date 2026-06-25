Poncho de Nigris ofrece comprar al pato Merlín y provoca debate en redes sociales

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Poncho de Nigris ofrece comprar al pato Merlín y provoca debate en redes sociales

El conductor mexicano Poncho de Nigris ofrece más de 500 mil pesos por el pato Merlín y desata críticas en redes sociales.

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Poncho de Nigris ofrece más de 500 mil pesos por el pato Merlín y provoca debate en redes sociales

Pato Merlín, la mascota viral de México, recibe una oferta de más de 500 mil pesos de Poncho de Nigris. (Foto Prensa Libre: EFE/Mario Guzmán)

La fama del pato Merlín, mascota de una familia mexicana que se hizo viral por usar la camisola de la selección de México, ha llevado a reconocidas figuras públicas a ofrecer elevadas sumas de dinero para adquirirlo.

Tal es el caso del influencer y conductor mexicano Poncho de Nigris, quien primero ofreció 500 mil pesos para comprarlo y convertirlo en la mascota oficial del Ring Royale, un evento de boxeo y entretenimiento que organiza.

«Pago a la familia 500 mil pesos por el pato Merlín. Háganles llegar este mensaje a ver si les interesa. Y de pasada les regalo unos ovnis originales. No estoy jugando; ese pato, en un futuro, disecado será historia», publicó en la red social X.

Aunque el creador de contenido aseguró que su propuesta era seria, las críticas, las bromas y los cuestionamientos comenzaron a multiplicarse poco después de la publicación, lo que lo motivó a aumentar la oferta.

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MEX6432. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 20/06/2026.- El pato Merlín posa con un balón de fútbol este viernes, en Ciudad de México (México). Los goles de Raúl Jiménez o Luis Romo en la Copa del Mundo son tan virales como cualquier foto de Merlín, el pato mundialista que desafió estrategias publicitarias de las grandes marcas, al poner en el centro de la conversación del torneo a la familia mexicana de Karla Gómez, dueña del pequeño alado y madre soltera de Carlos y Cristian. EFE/Mario Guzmán

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"Solo están distrayendo la atención de algo; el pato es una bomba de humo. Pero aumento mi oferta a 600 mil por Merlín. Por hoy es mucho. Ojalá mañana tenga respuesta de la familia", agregó en el hilo derivado de su publicación.

Mientras algunos tomaron con humor la idea de comprar al famoso pato, otros criticaron que quisiera hacer negocios con el ave, que se estaba convirtiendo en un símbolo popular del Mundial del 2026.

"Hasta de un pato te cuelgas", "Tiene más chiste el pato que tú" y "No todo en la vida es dinero; para la gente codiciosa como tú vale más el dinero que el cariño por una mascota", dicen algunos de los comentarios, cuyos autores señalaron que, más allá del valor económico del animal, existe un valor sentimental para la familia que lo cuida.

El pato Merlín comenzó a hacerse famoso luego de que "Los Gómez", una familia de comerciantes ambulantes de la Ciudad de México, lo vistiera con una camiseta de la selección mexicana y comenzara a llevarlo a diferentes actividades públicas. Para algunos, se ha convertido en la mascota no oficial del Mundial del 2026.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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