Ring Royale 2026: así fue la pelea estelar entre Carlos Trejo y Alfredo Adame

El pasado domingo 15 de marzo se llevó a cabo el peculiar evento llamado Ring Royale 2026, que consistió en varias peleas de boxeo entre celebridades e influencers de México.

El evento, que se llevó a cabo en la Arena Monterrey, en Nuevo León, se volvió rápidamente viral debido a los famosos personajes que participaron, como la pelea estelar entre Karely Ruiz y Marcela “Musa”.

Sin embargo, el combate que llamó la atención y generó reacciones, comentarios y memes fue el del actor y presentador de televisión Alfredo Adame y el investigador de fenómenos paranormales Carlos Trejo.

Esta pelea resultó ser uno de los momentos más destacados del evento, ya que durante más de 20 años ambas celebridades intercambiaron polémicas declaraciones y confrontaciones.

En redes sociales se han viralizado numerosos videos de la pelea, la cual finalizó con una victoria para Alfredo Adame por nocaut técnico.

ES UN CODAZO el golpe con el que Alfredo Adame mandó a la lona a Carlos Trejo.



Un golpe fantasma que nadie vio, pero fue un codazo. pic.twitter.com/JVIQkDJ2jd — Guru (@LuisSilvaGG) March 16, 2026

El combate comenzó y, en los primeros segundos, Trejo logró derribar a Adame.

Tras levantarse, Adame conectó un derechazo a Trejo, quien cayó al suelo y ya no se levantó, lo que le dio la victoria al actor y presentador de televisión.

Alfredo Adame y Carlos Trejo se odian a muerte desde hace 20 años, Poncho De Nigris los puso a pelear, el Golden Boy noqueó al cazafantasmas y al final se dieron un beso.



Ring Royale es el evento más naco y divertido que nos ha dado México.pic.twitter.com/n50jHjuMBO — Roberto Haz (@tudimebeto) March 16, 2026

A pesar de las diferencias entre ambas celebridades, y de que su enemistad duró muchos años, la pelea terminó con un punto positivo para ambos, pues se dieron un beso en la mejilla y se abrazaron tras el combate.

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