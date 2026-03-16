Ring Royale 2026: así fue la pelea estelar entre Carlos Trejo y Alfredo Adame

Escenario

Ring Royale 2026: así fue la pelea estelar entre Carlos Trejo y Alfredo Adame

En Monterrey se llevó a cabo la Ring Royale 2026, una serie de peleas de boxeo entre celebridades e influencers.

|

time-clock

Boxeo

FOTO ILUSTRATIVA. El pasado 15 de marzo se llevó a cabo la Ring Royale 2026, que consistió en una serie de peleas de boxeo entre celebridades e influencers. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado domingo 15 de marzo se llevó a cabo el peculiar evento llamado Ring Royale 2026, que consistió en varias peleas de boxeo entre celebridades e influencers de México.

El evento, que se llevó a cabo en la Arena Monterrey, en Nuevo León, se volvió rápidamente viral debido a los famosos personajes que participaron, como la pelea estelar entre Karely Ruiz y Marcela “Musa”.

Sin embargo, el combate que llamó la atención y generó reacciones, comentarios y memes fue el del actor y presentador de televisión Alfredo Adame y el investigador de fenómenos paranormales Carlos Trejo.

Esta pelea resultó ser uno de los momentos más destacados del evento, ya que durante más de 20 años ambas celebridades intercambiaron polémicas declaraciones y confrontaciones.

LECTURAS RELACIONADAS

Como agua para chocolate ya está disponible en HBO Max.

Dónde ver “Como agua para chocolate”, la serie inspirada en la novela de la escritora mexicana Laura Esquivel

chevron-right
Alfredo Adame

¡Una vez más! Alfredo Adame protagoniza otra pelea callejera en la ciudad de México

chevron-right

En redes sociales se han viralizado numerosos videos de la pelea, la cual finalizó con una victoria para Alfredo Adame por nocaut técnico.

El combate comenzó y, en los primeros segundos, Trejo logró derribar a Adame.

Tras levantarse, Adame conectó un derechazo a Trejo, quien cayó al suelo y ya no se levantó, lo que le dio la victoria al actor y presentador de televisión.

A pesar de las diferencias entre ambas celebridades, y de que su enemistad duró muchos años, la pelea terminó con un punto positivo para ambos, pues se dieron un beso en la mejilla y se abrazaron tras el combate.

Lea también: Al borde del llanto: la increíble reacción de Carlos Trejo ante la pelea protagonizada por Alfredo Adame en contra de su abogado

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Alfredo Adame Audiencias EE.UU. Boxeo Boxeo internacional Carlos Trejo Entretenimiento para hispanos  

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS