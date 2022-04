Al borde del llanto: la increíble reacción de Carlos Trejo ante la pelea protagonizada por Alfredo Adame en contra de su abogado

Tras este nuevo incidente, Carlos Trejo reaccionó a la pelea entre Adame y su abogado y se burló de que el actor de telenovelas volviera a caer al suelo producto del incidente.

Por medio de su cuenta de Twitter, el “Cazafantasmas”, quien desde hace varios años mantiene una fuerte enemistad con Carlos Adame, compartió un video en el que observa el momento en el que su archirrival cae al suelo producto del altercado sucedido este martes.

Seguido, Carlos Trejo añadió un clip en el que se le observa riéndose a carcajadas, a tal punto de casi llegar al llanto, por la manera en la que Adame pelea y su caída luego de que su abogado lo enfrentara en este restaurante.

“Mi opinión sobre lo que pasó hoy”, se lee en el video publicado por Trejo en sus redes sociales.

Inmediatamente, las burlas hacia Alfredo Adame se hicieron presentes en los comentarios del video, los cuales iban en contra de la actitud y habilidad del actor para pelear.

Mi opinión sobre lo que paso hoy pic.twitter.com/91vfW1n5fk — Carlos Trejo OFICIAL CAZAFANTASMAS (@trejo_oficial) April 5, 2022

“El cinta negra no puede ni tirar patadas”, “Ya llevas 20 KO’s al hilo vs Alfredo Adame sin tirar un solo golpe” y “Creo que sí lo vas a lastimar un poquito”, fueron algunos de los comentarios sobre la polémica pelea de Alfredo Adame frente al abogado de Carlos Trejo.

Según Manuel Montalvo, el pleito entre ambos comenzó luego de que Alfredo Adame diera información sobre una supuesta pelea contra Carlos Trejo, evento que ha sido cancelado en varias oportunidades ante la negativa del actor.

“Fui, escuché y pedí la palabra, y me la dieron. Me presento y en eso el señor Alfredo me empieza a insultar y ahí fue cuando yo le dije: ‘A ver, el que no ha ido a las peleas, eres tú, el que el día de la rueda de prensa, que sucedió lo de la botella, no hiciste nada y luego ya no te presentaste el día de la pelea. Después, en una televisora de Monterrey, Alfredo cita a Carlos en un parque y Adame dice sí voy y no se presentó’, era lo que yo estaba reclamando, que el farsante es él”, indicó el abogado.