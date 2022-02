Alfredo Adame: el día en que el actor supuestamente asesinó a un ladrón y cuáles fueron los motivos de sus actos

Añadido a esta bochornosa situación, Alfredo Adame también ha estado en el ojo del huracán al aceptar enfrentarse a los puños con Carlos Trejo para poner fin a una enemistad que ha durado varios años.

Como si fuera poco, el actor de 63 años ha sido tendencia en los últimos días luego de arremeter contra su ex compañera Andrea Lagarreta, a quien calificó como la persona más hipócrita con la que ha convivido en televisión.

Sin embargo, la polémica en torno a Alfredo Adame continúa después que el ex presentador del programa Hoy confesara haber asesinado a un hombre que intentó asaltarlo.

Durante una entrevista recientemente publicada en el canal de YouTube de Magüicha Todo Incluido, el controversial actor comentó que ha sido víctima de al menos 18 asaltos en los últimos 10 años.

Posteriormente, reveló que en uno de estos intentos de robo, ocurrido a unas cuantas calles de su casa, logró desarmar al ladrón y lo mató.

“Te lo voy a contar por primera vez. Yo maté a un cuate, al que me asaltó”, confesó.

El día que sufrió este asalto, Alfredo Adame iba en compañía de su hijo Sebastián y durante el robo el delincuente sacó un arma y apuntó en contra de él.

“En ese momento dijo ‘ábreme la cajuela’, y como que andaba hurgando y ya no lo oí. Me bajé del carro, lo fui viendo y de repente le metí un diablazo. El cuate quiso sacar una pistola, pero se la quité y le metí un tiro”, relató Adame.

Asimismo, el actor de 63 años añadió que también disparó en contra del hombre que acompañaba al ladrón y la bala llegó a impactar en su brazo derecho.

El conductor mexicano aseguró que en ese momento no pensaba que uno de los asaltantes estaba muerto, ya que ambos habían escapado del lugar de los hechos.

No obstante, comentó que años después un hombre comenzó a atacarlo y a tacharlo de asesino en Facebook.

“De repente un tipo me empieza a insultar y a ofender en Facebook. Entonces de repente me dice ‘tú ya mataste, tú ya has matado personas’. Y le digo ‘pues ha de ser al que le metí los balazos aquí abajo’”, relató.

Para finalizar, Alfredo Adame comentó que sus acciones fueron para defender a su hijo, ya que el ladrón en un inicio había apuntado su arma contra él.

Sin embargo, comentó que actualmente todos sus descendientes son una “bola de malagradecidos” y aseguró que cada uno de ellos está desheredado.