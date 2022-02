Juan Gabriel: qué se sabe sobre la razón por la que “El Divo de Juárez” nunca fue al programa Otro Rollo

Uno de los shows que buscó la presencia de Juan Gabriel fue “Otro Rollo”, programa conducido por Adal Ramones y producido por Yordi Rosado.

Sin embargo, a pesar de persistencia, el legendario cantante mexicano no llegó a presentarse debido a varias razones.

En una entrevista para el programa de YouTube “El Frasco”, el ahora conductor Yordi Rosado recordó sus años en el programa “Otro Rollo” y mencionó algunas de las celebridades que intentaron cobrar fuertes cantidades de dinero por aparecer en este show.

Luego de mencionar varios nombres, Yordi Rosado comentó que Diego Maradona llegó al programa y al final aceptó que su pago fuera una laptop y una pizza.

Inmediatamente después, el conductor mexicano reveló que Juan Gabriel sí exigió dinero por presentarse unos minutos en “Otro Rollo”.

“El otro que sí quería cobrar era Juan Gabriel, ese me costó un trabajo. A él le dije lo mismo, bueno, hablé con su manager. Le dije: ‘No tenemos dinero, por favor queremos que venga, pero no le puedo pagar, no tenemos lana para eso'”, recordó Yordi Rosado.

Tras varias negociaciones con el representante del legendario intérprete, este finalmente aceptó un trato que beneficiaría a una buena causa liderada por Juan Gabriel.

“Al final lo que me pidió fue colchones para una casa asilo que tenía para niños en Ciudad Juárez; tenía como 40 camas y me dice: ‘Queremos cambiar los colchones, ¿me ayudarías?’. Eso sí, es mucho más fácil conseguir los colchones”, confesó el conductor.

Desafortunadamente, a pesar de tener un trato hecho, “El Divo de Juárez” no logró acudir al programa y esto causó tristeza en el popular comediante mexicano.

“Lo que sí es un hecho es que nunca terminó yendo Juan Gabriel, a la mera hora se nos cayó la negociación, algo pasó. Fue de las personas que siempre me quedé con muchas ganas de que fuera y no fue. Hasta con Luis Miguel lo hicimos, pero con Juan Gabriel todo se cayó”, concluyó Yordi Rosado.