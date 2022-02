“No la pasé muy bien que digamos”: Aislinn Derbez habla sobre su dura infancia y su relación con su padre Eugenio Derbez

Por medio de una videollamada realizada en el programa Sale el Sol, ambos tuvieron una sincera conversación y hablaron sobre haber vivido con padres famosos.

En un momento de la charla, Vadhir le preguntó a Aislinn sobre los recuerdos que más marcaron su niñez y para sorpresa de todos ella confesó que casi no recordaba nada de esa etapa de su vida.

“Fíjate que no me acuerdo de nada. Te voy a decir algo muy chistoso, sí tengo borrado de mis 0 hasta mis 15 años un buen. Te lo juro que tengo súper borrada mi infancia de 0 a 15, es impresionante lo borrado que lo tengo. Por más que le doy vueltas y que trato de recordar y que trato de regresar, no puedo”, confesó la actriz de 35 años.

Asimismo, la hija mayor de Eugenio Derbez confesó que lo único que sabe sobre su infancia es que fueron años muy complicados ya que estaba siempre pensando que si hacía algo malo podría ser regañada por sus padres.

“Lo que te puedo decir es que no la pasé muy bien que digamos, no me voy a hacer víctima pero no la pasé bien de 0 a 15, para nada. Era una presión de no poder ser yo, de sentir todo el tiempo que todo lo hacía mal, de sentir que me iban a regañar, que me iban a castigar. Era como mucha presión”, dijo.

A pesar de estas declaraciones, Aislinn Derbez dijo que no quería que las personas pensaran que sus papás tuvieron la culpa de que ella se sintiera así durante su niñez.

Sin embargo, indicó que la mala relación que tenían Eugenio y Gabriela Michel pudo influir en esta situación ya que ambos eran aún jóvenes y estaban buscando resolver sus vidas.

“Creo que mis papás hicieron lo mejor que pudieron pero estaban muy chiquitos, estaban niños, tenían 23, 24 años. Yo creo que ellos estaban tratando de resolver sus propias vidas y yo era el peor obstáculo. A mi mamá y a mi papá les iba fatal, no tenían trabajo, no tenían dinero, nada que ver con lo que la gente se imagina hoy, no fue nada fácil”, añadió Aislinn.

Para finalizar, la actriz mexicana comentó que luego de esta dura etapa sí recuerda muchas experiencias positivas con su padre, a quien consideraba como su mejor amigo y la persona con la que más confianza tenía en el mundo.

Aislinn recordó que cuando tenía 17 años comenzó a vivir con Eugenio Derbez, situación que hizo que su relación tomara mayor fuerza.

La actriz de 35 años también mencionó que ella era como la mamá de Eugenio, ya que él la consideraba como su confidente y ella buscaba en todo momento aconsejarlo y apoyarlo de la mejor manera.

“Me divertía mucho, los viajes que llegamos a hacer con mi papá, las cosas que llegamos a hacer de hacer tonterías con mi papá. Mi papá era como amigo, era como nuestro cuate, entonces sí era como el highlight de la vida salir con mi papá”, finalizó.