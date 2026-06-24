“Pato Merlín”: la controversia detrás del registro de la marca del pato viral que se convirtió en símbolo del Mundial 2026

Nombrado mascota no oficial de México para el Mundial 2026, el Pato Merlín se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales, lo que ha llevado a diversas marcas a utilizar su imagen en publicidad y mercancía. Ante ello, autoridades mexicanas reconocieron los derechos de la marca del pato mundialista a la familia Gómez.

Luego del enfrentamiento entre la selección de México y Sudáfrica, en el que se viralizaron las imágenes de un pato con la camisola del Tri y pequeños zapatos mientras caminaba por la Ciudad de México, el Pato Merlín ha inundado las redes sociales y su imagen ha sido utilizada en diversos comercios.

El pequeño pato, de dos años y perteneciente a la familia Gómez, se ha transformado en una de las mascotas no oficiales de México para la XXIII edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La naturalidad de su presencia lo convirtió en uno de los símbolos más comentados del torneo y ha motivado al público a visitar el puesto de aguas de su dueña, Karla Gómez.

Su popularidad, que ha traspasado fronteras, llevó a comerciantes a lucrar con la imagen del Pato Merlín. Por ello, Vidal Llerenas, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), confirmó que la marca del ave pertenece a la familia Gómez.

El 24 de junio cuando Llerenas reconoció que el llamado "Pato Mundialista" pertenece a la familia de Carla Ivette Gómez, medida que se adoptó luego de que Gómez reclamara sus derechos por el "abuso" de empresas que lucraron con la imagen del ave, reconocida por la FIFA en México como mascota no oficial de la Copa del Mundo.

Por medio de X, el director del IMPI destacó: "Es un hecho público y notorio que Pato Merlín es una mascota de la familia de Carla Ivette Gómez, a quien le pertenece la marca, según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)".

Este hecho fue respaldado por el IMPI y la Secretaría de Economía de México, que reconocieron que la imagen del Pato Merlín pertenece a la familia Gómez.

El pato Merlín llegó como un regalo y hoy ya es parte de algo mucho más grande. 🦆⚽



En esta #FIFAWorldCup, Merlín se convierte en embajador oficial de nuestra Host City Ciudad de México, llevando con orgullo una historia de amor, esfuerzo y unión muy mexicana.



Porque el alma… pic.twitter.com/4ivZm78gEc — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 19, 2026

La controversia por el registro de la marca se viralizó el pasado 20 de junio, cuando Carla Ivette Gómez recalcó a EFE que necesitaba registrar la marca tras considerar que varias empresas abusaron de la imagen creada por su familia.

Según explicó, distintos comerciantes la han utilizado para comercializar productos o realizar propaganda sin autorización, por lo que decidió tomar medidas para proteger la marca del Pato Merlín.

Una de las curiosidades del caso es que ante el IMPI había otras cuatro solicitudes para registrar la marca del ave mundialista, todas ajenas a la familia Gómez. Estas buscaban registrar no solo el nombre del Pato Merlín, sino también otras denominaciones con las que se identifica a la mascota no oficial de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Antes del encuentro entre México y Corea del Sur, Rebeca Arcos dio a conocer que Merlín fue nombrado embajador oficial de la Host City de la Ciudad de México, por lo que forma parte de los atractivos de una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA. Su llegada a la popularidad llevó a Carla Ivette Gómez a buscar registrar la propiedad de la imagen de Pato Merlín.