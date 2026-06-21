¿Fue una cita?: testigos revelan cómo habría transcurrido la salida entre Shakira y Manuel García-Rulfo

Luego de su participación en la apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cantante Shakira llamó la atención de usuarios en redes sociales al ser captada junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo. Días después, surgió nueva información sobre el encuentro de ambos artistas, gracias a personas que presenciaron su visita a un restaurante.

Las primeras imágenes mostraron a la cantante colombiana junto a la estrella de El abogado de Lincoln al salir del hotel The Tower, en Beverly Hills. Posteriormente, un video en el que ambos aparecen bailando en un restaurante cubano de Los Ángeles alimentó las especulaciones en redes sociales sobre un posible romance.

Las imágenes colocaron a la intérprete de Ojos así en el centro de la atención pública. Sin embargo, fue el propietario del restaurante donde fueron vistos quien ofreció detalles sobre cómo habría transcurrido la visita.

Lo que muchos calificaron como una cita nocturna entre Shakira y García-Rulfo ha generado especulaciones sobre la vida amorosa de Shakira. El dueño de El Floridita relató a Despierta América, en declaraciones citadas por la revista Quién, que la presencia de la artista fue una sorpresa para el personal del establecimiento.

El propietario explicó que varios clientes le preguntaban si la mujer que se encontraba en el local era Shakira. Al principio creyó que no se trataba de ella, pero al acercarse confirmó que era la cantante colombiana.

“Cuando nos acercamos para asegurar que sí era ella, era ella. Eso fue tremenda sorpresa”, resaltan las declaraciones recuperadas por Quién.

Según el testimonio, los artistas permanecieron varias horas en el restaurante y disfrutaron del ambiente. “Justamente esta es la mesa donde se sentó Shakira con su compañero y acá atrás es donde tenemos la orquesta, y esta es la pista de baile donde ella bailó y compartió con él”, señaló el entrevistado.

Shakira y Manuel García Rulfo saliendo del The Sunset Tower Hotel pic.twitter.com/5sAANFsPNA — AndroShak (@DiAndrotoro) June 16, 2026

De acuerdo con el propietario, la cantante y el actor pasaron gran parte de la noche bailando y disfrutando de la música, aunque no llegaron a cenar en el lugar.

“La pasaron bien, bailaron, disfrutaron la noche, le gustó mucho la música. El DJ puso un poco de la música de ella cuando terminó la banda y lo pasó de lo más bien”, destaca Univisión al citar el testimonio.

Shakira bailando con Manuel García Rulfo en un bar restaurante El Floridita en Hollywood! pic.twitter.com/tzGOKz4Wpo — 𝑨𝒏𝒕𝒉𝒐 𝒔𝒉𝒂𝒌𝒊𝒇𝒂𝒏 🐺 (@shakiraxspain) June 17, 2026

Más allá de los rumores, medios internacionales señalan que Shakira habría acudido al establecimiento para bailar y que no permaneció únicamente con Manuel García-Rulfo, sino también con otras personas que estaban en el restaurante cubano.

Hasta el momento, la cantante colombiana no se ha pronunciado sobre los rumores relacionados con su vida amorosa, mientras que el actor tampoco ha confirmado ni desmentido la información.