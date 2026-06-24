“Avatar: La leyenda de Aang”: cuándo se estrena la segunda temporada, cuántos episodios tendrá y qué nuevos personajes llegarán a Netflix

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“Avatar: La leyenda de Aang”: cuándo se estrena la segunda temporada, cuántos episodios tendrá y qué nuevos personajes llegarán a Netflix

La segunda temporada retomará la historia de Aang y sus compañeros, quienes deberán encontrar nuevos aliados para fortalecer la lucha contra la Nación del Fuego.

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LOS ANGELES (United States), 24/06/2026.- Ian Ousley arrives for the premiere of the Netflix series 'Avatar: The Last Airbender' at the Autry Museum of the American West at Griffith Park in Los Angeles, California, USA, 23 June 2026. The live-action series is based on the Nickelodeon animated show of the same name. EFE/EPA/NINA PROMMER

Ian Ousley llega al estreno de la serie de Netflix «Avatar: La leyenda de Aang» en el Museo Autry del Oeste Americano en Griffith Park, Los Ángeles, California, EE. UU., el 23 de junio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

La aclamada serie Avatar: La leyenda de Aang regresará a la plataforma de streaming Netflix para continuar la aventura de Aang, Katara y Sokka, quienes buscan enfrentar a la Nación del Fuego.

La historia sigue a Aang, considerado el Avatar por dominar los cuatro elementos —aire, agua, fuego y tierra—, quien debe enfrentarse a la Nación del Fuego, responsable de exterminar a los maestros aire y que busca controlar el Reino Tierra y las tribus Agua.

Como único maestro aire, Aang tiene la misión de restaurar el equilibrio fracturado por el deseo de control de la Nación del Fuego. Sin embargo, la primera temporada concluye con el héroe tras evitar la destrucción de la Tribu Agua del Norte, atacada por el príncipe Zuko. Sin saberlo, la princesa Azula conquistó Omashu, del Reino Tierra, hecho que lo embarcará en una nueva misión.

En medio del rompimiento del orden entre las naciones que controlan los elementos, Aang deberá enfrentar un nuevo desafío: convencer al Rey de la Tierra para que los ayude en la batalla contra el temible Señor del Fuego Ozai, destaca Netflix Tudum.

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La segunda temporada se adentra en la guerra con la Nación del Fuego, que, lejos de terminar, busca seguir subyugando otros territorios. Esto llevará a Aang y a sus amigos Katara y Sokka, de la Tribu Agua, a una nueva aventura que llegará a Netflix el próximo 25 de junio.

En el viaje hacia la ciudad de Ba Sing Se, donde habita el Rey de la Tierra, el grupo enfrentará nuevos desafíos y contará con el apoyo de un nuevo personaje: Toph, una maestra tierra que podría ayudar a Aang a comprender el dominio de ese elemento.

Mientras Aang avanzará en su entrenamiento, el príncipe Zuko continuará con su misión de capturar al Avatar. Ahora, perseguido también por la Nación del Fuego tras ser señalado de traidor, enfrentará el dilema de no saber si se encuentra en el camino correcto, destaca Tudum.

Los productores ejecutivos Christine Boylan y Jabbar Raisani revelaron a Tudum que esta nueva temporada mostrará versiones reales de escenas icónicas de la serie original y desarrollará otras historias que no fueron contadas.

Los productores destacaron que, en esta segunda entrega, desafiarán a los personajes con obstáculos más complejos para que no solo evolucione la trama, sino que también crezcan ante los desafíos que enfrentarán.

Además, la serie ya tiene confirmada una tercera temporada, con la que la historia continuará su desarrollo.

Elenco

Según se dio a conocer en el 2024, la nueva temporada de Avatar: La leyenda de Aang incorporará nuevos personajes y contará con el regreso de varios de sus actores principales. Tudum destaca el siguiente elenco:

  • Gordon Cormier (Aang)
  • Kiawentiio (Katara)
  • Ian Ousley (Sokka)
  • Dallas Liu (Zuko)
  • Elizabeth Yu (Azula)
  • Paul Sun-Hyung Lee (Iroh)
  • Daniel Dae Kim (Señor del Fuego Ozai)
  • Chin Han (Long Feng)
  • Hoa Xuande (profesor Zei)
  • Justin Chien (rey Kuei)
  • Amanda Zhou (Joo Dee)
  • Crystal Yu (Lady Beifong)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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