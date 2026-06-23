Sebastián Alarcón en Guatemala: fechas y lugares del tributo a Ricardo Arjona que llegará a Antigua Guatemala, Quetzaltenango y Mazatenango

Con el estilo característico del cantautor guatemalteco y una voz que impacta al público, el imitador chileno Sebastián Alarcón está en Guatemala para rendir tributo a Ricardo Arjona.

Con tres presentaciones planificadas, el artista subirá al escenario para interpretar canciones como Ella, Señora de las cuatro décadas, El problema y otros éxitos de la carrera de Ricardo Arjona, que formarán parte de este tributo musical.

El imitador, que ha conquistado al público internacional y participado en diversos concursos de imitación, ha creado un espectáculo que invita al público a cantar, recordar y conectar con las letras del guatemalteco, las cuales han acompañado a varias generaciones.

Sebastián Alarcón llegará a Antigua Guatemala, Quetzaltenango y Mazatenango para presentar su tributo al cantautor, luego de su exitosa presentación en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde llevó al público por un recorrido de la trayectoria de Ricardo Arjona.

El imitador, que se hizo popular por el parecido de su voz y su caracterización de Ricardo Arjona, emprende ahora una gira por Guatemala para presentar un espectáculo que, más allá de la voz, busca transmitir el carisma y la emoción que hacen único a Arjona.

Desde Antigua Guatemala hasta Quetzaltenango, estas serán las presentaciones que Sebastián Alarcón realizará durante su visita a Guatemala.

Antigua Guatemala

Fecha: jueves 25 de junio del 2026

Hora: 19 horas

Lugar: 1a calle poniente No. 44, Finca El Desengaño, Antigua Guatemala

Reservaciones: 3089-1976

Quetzaltenango

Fecha: sábado 27 de junio del 2026

Hora: 20 horas

Lugar: Callejón 3 de Mayo, -8747, zona 3, La Esperanza, Quetzaltenango

Ingreso: Q100

Mazatenango

Fecha: viernes 26 de junio del 2026

Hora: 20 horas

Lugar: 10a calle 5-84, zona 1, Mazatenango

Entrada: Q200

Reservaciones: 3905-9844

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