Escenario
Xetulul prepara una celebración por su 24 aniversario con música, desfiles y sorpresas para sus visitantes
Uno de los parques de diversiones más visitados del país anuncia actividades especiales para celebrar 24 años de historia y entretenimiento familiar. Este es el programa.
El parque temático Xetulul está integrado de nueve plazas con atracciones y juegos.(Foto Prensa Libre: Irtra)
"Donde la magia se celebra" es el lema con el que el parque de diversiones Xetulul conmemora en el 2026 sus 24 años de fundación, durante los cuales ha brindado diversión a niños y adultos.
El Gran Parque de Diversiones Xetulul ofrece una gran variedad de actividades, impresionantes atracciones y juegos electromecánicos para visitantes de todas las edades.
Con capacidad para 12 mil 500 visitantes, este espacio integra nueve plazas, según el sitio web del Irtra, que recrean escenarios arquitectónicos inspirados en el origen y la historia de Guatemala, así como en países europeos que han influido en la cultura guatemalteca.
Desde la Plaza Chapina hasta la Plaza Pueblo Fantasía serán los escenarios de la celebración que el Irtra ha preparado por este 24 aniversario. Las actividades se desarrollarán del 25 de junio al 19 de julio con espectáculos, sorpresas y momentos especiales para los visitantes.
Habrá horario especial y atención ininterrumpida en los parques Xetulul, Xocomil y Xejuyup del 25 de junio al 5 de julio. Además, se presentarán artistas como Viernes Verde, Viento en Contra, Hancer y Sonora de May Velásquez.
La programación también incluye presentaciones de marimba, pastel de aniversario, desfiles alegóricos y espectáculos de pirotecnia.
Fecha
Del 25 de junio al 5 de julio del 2026.
Horario
- 10 a 18 horas
- El 27 de junio y el 4, 11 y 18 de julio: hasta las 21 horas
Lugar
Kilómetro 180.5 de la carretera a Quetzaltenango, municipio de San Martín Zapotitlán, departamento de Retalhuleu.
Entrada
- Niños: Q50 (hasta 1.40 metros de estatura)
- Adultos: Q100 (más de 1.40 metros de estatura)
- Adulto mayor: Q50 (60 años en adelante)
- Afiliados: al presentar el carné pueden ingresar hasta cinco integrantes del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos).
Agenda de conciertos
27 de junio
- Stokers — 18 horas
- Viernes Verde — 19.15 horas
4 de julio
- Los Turistas — 18 horas
- Viento en Contra — 19.15 horas
11 de julio
- Barrilete — 18 horas
- Hancer — 19.15 horas
18 de julio
- Sonora de May Velásquez — 18 horas
Desfile de mediodía
Banda musical, personajes del Irtra, carrozas y personal artístico.
De Plaza Chapina a Plaza Francia.
- 27, 28 y 29 de junio
- 11.45 horas
Desfile vespertino
De Plaza Francia a Plaza Chapina.
- 20, 21, 27, 28 y 29 de junio
- 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de julio
- 18 horas
Pirotecnia nocturna
Atrás de la Pirámide Gran Jaguar.
- 28 y 29 de junio — 18.45 horas
- 27 de junio; 4, 11 y 18 de julio — al finalizar el concierto
Música de mariachis
Cervecería Bier Fest, Plaza Alemania.
- 20 y 27 de junio
- 13 a 14 horas
Cantantes Abel, Dayrin y Pedro Cigarroa
Cervecería Bier Fest, Plaza Alemania.
- 2, 3, 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de julio
- 13 a 14 horas
Show de cierre "Irtra es felicidad"
Kiosco Plaza Pueblo Guatemalteco.
- 30 de junio: Personajes de Entretenimiento "Celebration"
- 3 de julio: Elenco Coquí "Juguemos a ganar"
Cantante Valentina
Plaza Alemania
- Del 25 de junio al 5 de julio
- 11 a 12.30 horas
Kiosco Plaza Pueblo Guatemalteco
- Del 25 de junio al 5 de julio
- 15.30 a 17 horas
Show al aire libre "Fiesta Bávara"
Plaza Italia.
- 26, 27, 28, 29 y 30 de junio
- 3, 4 y 5 de julio
- 14.30 horas
Presentación del Grupo Folclórico Santa Rosita
Plaza Chapina
- 28 y 29 de junio
- 11 horas
Kiosco Plaza Pueblo Guatemalteco
- 28 de junio
- 16 horas
Show de bienvenida "Bailarines Francia"
Plaza Chapina.
- 30 de junio; 4 y 5 de julio
- 11 horas
Animación de baile español "Lazadas de pasión"
Calleja de las Flores, Plaza España.
- 26 y 30 de junio; 3 y 4 de julio — 11.30 y 16 horas
- 28 y 29 de junio — 16 horas
"Guitarras Ventall"
Show de guitarras flamencas.
Calleja de las Flores, Plaza España.
- 20, 21, 27, 28 y 29 de junio
- 4 y 5 de julio
- 11 a 12.30 horas
- 14 a 15.30 horas
Pastel de aniversario y confeti
Plaza Maya.
- 27, 28 y 29 de junio
- 12 horas
Batucada y pasacalle: bienvenida de personajes
De Plaza Chapina al Teatro El Coquí, por Pueblo Fantasía.
- 25 y 30 de junio; 1 y 2 de julio — 11.30 horas
- 26, 27, 28 y 29 de junio; 3, 4 y 5 de julio — 10.30 horas
Show "Coquisaurio"
Teatro El Coquí, Pueblo Caribeño.
- 25 y 30 de junio; 1 y 2 de julio — 12 horas
- 27, 28 y 29 de junio — 11 horas
- 26 de junio; 3, 4 y 5 de julio — 11 y 12 horas
Copa Coquí
Teatro El Coquí, Pueblo Caribeño.
- Del 25 de junio al 5 de julio
- 15 horas
Show "Sentir flamenco"
Tablado El Fandango, Plaza España.
- Del 25 de junio al 5 de julio
- 13, 14 y 15 horas
Marimba Murmullos del Bosque-Irtra
Pasillo del restaurante Comendador, Plaza Chapina.
- Del jueves 25 de junio al domingo 5 de julio
- Durante el día
Show "Alucinante"
Teatro Francia, Plaza Francia.
- 25 y 30 de junio; 1 de julio — 15 horas
- 26 y 29 de junio; 2 de julio — 14 y 15 horas
- 27 y 28 de junio; 3, 4 y 5 de julio — 14, 15 y 16 horas
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.