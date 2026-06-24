Xetulul prepara una celebración por su 24 aniversario con música, desfiles y sorpresas para sus visitantes

"Donde la magia se celebra" es el lema con el que el parque de diversiones Xetulul conmemora en el 2026 sus 24 años de fundación, durante los cuales ha brindado diversión a niños y adultos.

El Gran Parque de Diversiones Xetulul ofrece una gran variedad de actividades, impresionantes atracciones y juegos electromecánicos para visitantes de todas las edades.

Con capacidad para 12 mil 500 visitantes, este espacio integra nueve plazas, según el sitio web del Irtra, que recrean escenarios arquitectónicos inspirados en el origen y la historia de Guatemala, así como en países europeos que han influido en la cultura guatemalteca.

Desde la Plaza Chapina hasta la Plaza Pueblo Fantasía serán los escenarios de la celebración que el Irtra ha preparado por este 24 aniversario. Las actividades se desarrollarán del 25 de junio al 19 de julio con espectáculos, sorpresas y momentos especiales para los visitantes.

Habrá horario especial y atención ininterrumpida en los parques Xetulul, Xocomil y Xejuyup del 25 de junio al 5 de julio. Además, se presentarán artistas como Viernes Verde, Viento en Contra, Hancer y Sonora de May Velásquez.

La programación también incluye presentaciones de marimba, pastel de aniversario, desfiles alegóricos y espectáculos de pirotecnia.

Fecha

Del 25 de junio al 5 de julio del 2026.

Horario

10 a 18 horas

El 27 de junio y el 4, 11 y 18 de julio: hasta las 21 horas

Lugar

Kilómetro 180.5 de la carretera a Quetzaltenango, municipio de San Martín Zapotitlán, departamento de Retalhuleu.

Entrada

Niños: Q50 (hasta 1.40 metros de estatura)

Adultos: Q100 (más de 1.40 metros de estatura)

Adulto mayor: Q50 (60 años en adelante)

Afiliados: al presentar el carné pueden ingresar hasta cinco integrantes del núcleo familiar (padres, cónyuge e hijos).

Agenda de conciertos

27 de junio

Stokers — 18 horas

Viernes Verde — 19.15 horas

4 de julio

Los Turistas — 18 horas

Viento en Contra — 19.15 horas

11 de julio

Barrilete — 18 horas

Hancer — 19.15 horas

18 de julio

Sonora de May Velásquez — 18 horas

Desfile de mediodía

Banda musical, personajes del Irtra, carrozas y personal artístico.

De Plaza Chapina a Plaza Francia.

27, 28 y 29 de junio

11.45 horas

Desfile vespertino

De Plaza Francia a Plaza Chapina.

20, 21, 27, 28 y 29 de junio

4, 5, 11, 12, 18 y 19 de julio

18 horas

Pirotecnia nocturna

Atrás de la Pirámide Gran Jaguar.

28 y 29 de junio — 18.45 horas

27 de junio; 4, 11 y 18 de julio — al finalizar el concierto

Música de mariachis

Cervecería Bier Fest, Plaza Alemania.

20 y 27 de junio

13 a 14 horas

Cantantes Abel, Dayrin y Pedro Cigarroa

Cervecería Bier Fest, Plaza Alemania.

2, 3, 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de julio

13 a 14 horas

Show de cierre "Irtra es felicidad"

Kiosco Plaza Pueblo Guatemalteco.

30 de junio: Personajes de Entretenimiento "Celebration"

3 de julio: Elenco Coquí "Juguemos a ganar"

Cantante Valentina

Plaza Alemania

Del 25 de junio al 5 de julio

11 a 12.30 horas

Kiosco Plaza Pueblo Guatemalteco

Del 25 de junio al 5 de julio

15.30 a 17 horas

Show al aire libre "Fiesta Bávara"

Plaza Italia.

26, 27, 28, 29 y 30 de junio

3, 4 y 5 de julio

14.30 horas

Presentación del Grupo Folclórico Santa Rosita

Plaza Chapina

28 y 29 de junio

11 horas

Kiosco Plaza Pueblo Guatemalteco

28 de junio

16 horas

Show de bienvenida "Bailarines Francia"

Plaza Chapina.

30 de junio; 4 y 5 de julio

11 horas

Animación de baile español "Lazadas de pasión"

Calleja de las Flores, Plaza España.

26 y 30 de junio; 3 y 4 de julio — 11.30 y 16 horas

28 y 29 de junio — 16 horas

"Guitarras Ventall"

Show de guitarras flamencas.

Calleja de las Flores, Plaza España.

20, 21, 27, 28 y 29 de junio

4 y 5 de julio

11 a 12.30 horas

14 a 15.30 horas

Pastel de aniversario y confeti

Plaza Maya.

27, 28 y 29 de junio

12 horas

Batucada y pasacalle: bienvenida de personajes

De Plaza Chapina al Teatro El Coquí, por Pueblo Fantasía.

25 y 30 de junio; 1 y 2 de julio — 11.30 horas

26, 27, 28 y 29 de junio; 3, 4 y 5 de julio — 10.30 horas

Show "Coquisaurio"

Teatro El Coquí, Pueblo Caribeño.

25 y 30 de junio; 1 y 2 de julio — 12 horas

27, 28 y 29 de junio — 11 horas

26 de junio; 3, 4 y 5 de julio — 11 y 12 horas

Copa Coquí

Teatro El Coquí, Pueblo Caribeño.

Del 25 de junio al 5 de julio

15 horas

Show "Sentir flamenco"

Tablado El Fandango, Plaza España.

Del 25 de junio al 5 de julio

13, 14 y 15 horas

Marimba Murmullos del Bosque-Irtra

Pasillo del restaurante Comendador, Plaza Chapina.

Del jueves 25 de junio al domingo 5 de julio

Durante el día

Show "Alucinante"

Teatro Francia, Plaza Francia.

25 y 30 de junio; 1 de julio — 15 horas

26 y 29 de junio; 2 de julio — 14 y 15 horas

27 y 28 de junio; 3, 4 y 5 de julio — 14, 15 y 16 horas

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