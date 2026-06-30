México vs. Ecuador, el plato fuerte de este martes que define otros tres boletos a octavos del Mundial 2026

Fútbol Internacional

México vs. Ecuador, el plato fuerte de este martes que define otros tres boletos a octavos del Mundial 2026

Costa de Marfil-Noruega, Francia-Suecia y México-Ecuador dan continuidad este martes 30 de junio a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una jornada que pone en juego tres boletos para los octavos de final.

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GR1068. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 29/06/2026.- El seleccionador de Ecuador Sebastián Beccacece (d) habla en una rueda de prensa este lunes, en Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez

El seleccionador de Ecuador Sebastián Beccacece (d) habla en una rueda de prensa el lunes, antes de enfrentar a México en el Estadio Ciudad de México (Azteca) Foto Prensa Libre: EFE.

La fase de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este martes 30 de junio con tres partidos que prometen emociones de principio a fin en Estados Unidos y México.

La actividad comienza a las 11.00 horas de Guatemala, cuando Costa de Marfil enfrente a Noruega en el Estadio Dallas (AT&T Stadium de Arlington). El venezolano Jesús Valenzuela Sáez es el árbitro del encuentro. Los africanos buscan confirmar su buen momento ante una selección noruega que cuenta con una de las generaciones más prometedoras de su historia, liderada por Erling Haaland.

A las 15.00 horas, Francia se mide con Suecia en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, bajo el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie. Los franceses llegan como uno de los principales candidatos al título tras una sólida fase de grupos, mientras que los suecos intentarán dar una de las grandes sorpresas de esta ronda. Kylian Mbappé busca consolidarse en el liderato de goleadores de la Copa del Mundo.

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El cierre de la jornada estará reservado para el duelo más atractivo del día. México enfrentará a Ecuador a las 19.00 horas en el Estadio Ciudad de México (Azteca), con el esloveno Slavko Vinčić como árbitro principal. El encuentro es el único enfrentamiento entre selecciones latinoamericanas en estos dieciseisavos de final y reedita el choque que protagonizaron en la Copa América 2024.

Los tres partidos definen a nuevos clasificados para los octavos de final y mantienen el camino hacia el título en un torneo que ya no ofrece margen de error.

La jornada presenta duelos de estilos contrastantes: la potencia física de Costa de Marfil frente al orden táctico de Noruega; el poder ofensivo de Francia contra la disciplina de Suecia; y un choque de alta intensidad entre México y Ecuador, dos selecciones que aspiran a mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

Con Brasil, Paraguay, Marruecos y Canadá ya instalados en los octavos de final tras superar los dieciseisavos, el Mundial 2026 continúa definiendo a los equipos que lucharán por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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