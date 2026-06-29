Paraguay decreta feriado nacional y rescata el lema “Vencer o morir” tras eliminar a Alemania en el Mundial 2026

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, firmó este lunes 29 de junio el Decreto N.º 6280, mediante el cual declara el martes 30 de junio de 2026 como feriado nacional para conmemorar el histórico triunfo de la selección paraguaya sobre Alemania y su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el decreto, el mandatario destaca el "épico triunfo" de la Albirroja frente a la tetracampeona del mundo y resalta que los futbolistas "demostraron al mundo la verdad de la inmortal frase que nos identifica como país: 'Vencer o morir'".

El documento también señala que Paraguay "ha demostrado al mundo la plena vigencia de la mítica 'garra guaraní'" y afirma que el Gobierno Nacional "no puede estar ajeno a este tremendo logro", por lo que decidió otorgar el descanso nacional para que la ciudadanía celebre la histórica clasificación.

La medida se fundamenta en la Ley N.º 7544/2025, que faculta al Poder Ejecutivo a instituir feriados nacionales en situaciones especiales, así como en el artículo 238, numeral 1, de la Constitución paraguaya, que otorga al presidente la atribución de dirigir la administración general del país.

La decisión llega horas después de una de las mayores gestas del fútbol paraguayo. La Albirroja eliminó a Alemania tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, para imponerse 4-3 en la tanda de penales con Orlando Gill como gran figura al detener dos disparos.

¡Gigante Paraguay! 🇵🇾



Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a millones de paraguayos bajo una misma bandera.



Decreto N.º 6280: lo bueno se hace esperar.



¡Vamos Paraguay! ❤️🤍💙 pic.twitter.com/gdR9jYThce — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) June 30, 2026

La clasificación también significó una revancha histórica para Paraguay, que 24 años atrás había sido eliminado por Alemania en los octavos de final del Mundial de Corea-Japón 2002 con un gol de Oliver Neuville al minuto 88.

Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro avanzó a los octavos de final y ahora espera al ganador de la llave entre Francia y Suecia, mientras el país celebra una de las victorias más importantes de su historia en las Copas del Mundo.

¡Gigante Paraguay! 🇵🇾



Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.



Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL — Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026

El decreto fue firmado en Asunción este 29 de junio y entrará en vigor el martes 30 de junio de 2026.

¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!! 🇵🇾 — Santiago Peña (@SantiPenap) June 29, 2026