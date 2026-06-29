Por qué la derrota de Alemania ante Paraguay es histórica en los Mundiales

La selección de Paraguay escribió una de las páginas más memorables de su historia al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final tras imponerse 4-3 en la tanda de penales, luego de empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario y la prórroga, en Boston.

El conjunto guaraní avanzó a los octavos de final y consiguió un hecho inédito: propinó a Alemania su primera derrota en una definición por penales en una Copa del Mundo. Hasta este encuentro, la Mannschaft había ganado las cuatro tandas que disputó en el torneo.

El gran protagonista fue el guardameta Orlando Gill, quien detuvo dos remates desde el punto penal y resultó decisivo para la clasificación paraguaya. A su actuación se sumó el fallo del defensor alemán Jonathan Tah, cuyo disparo selló la eliminación europea.

El encuentro fue parejo de principio a fin. Alemania intentó imponer su tradicional dominio del balón y orden táctico, mientras Paraguay apostó por la solidez defensiva y la velocidad en las transiciones.

Tras el empate 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, ambos equipos disputaron una prórroga de 30 minutos sin lograr romper la igualdad, por lo que el clasificado se definió en la tanda de penales.

Se rompe una racha histórica

Hasta este partido, Alemania había ganado todas sus definiciones por penales en los mundiales:

España 1982 (semifinal): 5-4 a Francia

México 1986 (cuartos de final): 4-1 a México

Italia 1990 (semifinal): 4-3 a Inglaterra

Alemania 2006 (cuartos de final): 4-2 a Argentina

Ese historial consolidó la reputación del equipo alemán como especialista en este tipo de definiciones, una marca que Paraguay terminó.

#OJOALDATO - Paraguay 🇵🇾 es la PRIMERA selección que le gana una tanda de penaltis a Alemania 🇩🇪 en TODA la historia de la Copa del Mundo. Alemania no perdía una tanda de desempate en una competición oficial desde hacía 50 años (Euro 1976), pero los huevos paraguayos son… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 29, 2026

Revancha para la Albirroja

Además del impacto deportivo, la victoria representa una revancha para Paraguay. Veinticuatro años después de la eliminación sufrida ante Alemania en el Mundial de Corea-Japón 2002, la Albirroja venció al conjunto europeo en una instancia decisiva. Paraguay resistió ante un rival históricamente dominante y terminó imponiéndose desde el punto penal.

Con Orlando Gill como figura y un equipo sólido en todas sus líneas, Paraguay confirmó que la disciplina, la convicción y la eficacia pueden cambiar la historia. La noche de Boston quedará como una de las más importantes del futbol paraguayo, al romper una racha histórica de Alemania y avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.