Fútbol Internacional
Quién es Orlando Gill, el arquero que eliminó a Alemania en el Mundial 2026
Orlando Gill se convirtió en el héroe de Paraguay al detener dos penales en la tanda decisiva frente a Alemania y guiar a la Albirroja a los octavos de final del Mundial 2026, en una de las mayores sorpresas del torneo.
La FIFA destacó en sus redes sociales que tras anotar su primer gol en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA en una fase eliminatoria, Paraguay venció a Alemania en la tanda de penales y aseguró su lugar en los octavos de final. Foto Prensa Libre: FIFA.
El guardameta paraguayo fue la gran figura de los dieciseisavos de final al sostener a su selección durante los 120 minutos y brillar desde el punto penal, donde atajó dos disparos para sellar la clasificación de la Albirroja.
Paraguay regresó a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia —su última participación había sido en Sudáfrica 2010— y lo hizo con una actuación histórica al eliminar a una de las potencias tradicionales del fútbol mundial.
Gill, nacido el 11 de junio del 2000 en San Lorenzo, Paraguay, mide 1.99 metros y juega como portero. Destaca por su seguridad en el juego aéreo, sus reflejos y su capacidad para responder en momentos de máxima presión.
Durante el partido ante Alemania fue determinante desde el tiempo reglamentario. Además de realizar varias intervenciones, el VAR anuló un gol de Jonathan Tah en la prórroga al considerar que el arquero paraguayo había sido obstruido dentro del área durante un tiro de esquina, decisión que mantuvo el empate 1-1 y llevó el encuentro hasta la definición por penales.
Desde los once pasos, Gill volvió a convertirse en protagonista al detener dos cobros alemanes y conducir a Paraguay a una clasificación que ya forma parte de la historia del fútbol guaraní.
Actualmente milita en San Lorenzo de Almagro, de Argentina, club al que llegó en enero del 2025 con contrato hasta diciembre del 2027. Antes de su salto al fútbol argentino desarrolló su carrera en Paraguay, donde comenzó a consolidarse como uno de los arqueros con mayor proyección del país.
Su rendimiento en las eliminatorias sudamericanas ya lo había convertido en una pieza importante de la selección, pero su actuación frente a Alemania elevó definitivamente su perfil internacional y lo posicionó entre las figuras del Mundial 2026.
Paraguay enfrentará en los octavos de final al vencedor del cruce entre Francia y Suecia. Mientras aguarda ese duelo, Orlando Gill ya se consolidó como uno de los grandes héroes del Mundial 2026 tras una actuación memorable que quedará en la historia del fútbol paraguayo.
Su esposa, Melissa Ávalos, relató públicamente en Instagram los momentos más difíciles de la familia: cuando nació su hijo Lautaro (Lauti), no tenían recursos y Orlando vendió todas sus prendas del club, botines e incluso su camiseta de la Selección Sub-20 para cubrir los gastos médicos, ya que el niño luchaba por su vida.