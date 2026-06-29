Quién es Orlando Gill, el arquero que eliminó a Alemania en el Mundial 2026

El guardameta paraguayo fue la gran figura de los dieciseisavos de final al sostener a su selección durante los 120 minutos y brillar desde el punto penal, donde atajó dos disparos para sellar la clasificación de la Albirroja.

Paraguay regresó a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia —su última participación había sido en Sudáfrica 2010— y lo hizo con una actuación histórica al eliminar a una de las potencias tradicionales del fútbol mundial.

Gill, nacido el 11 de junio del 2000 en San Lorenzo, Paraguay, mide 1.99 metros y juega como portero. Destaca por su seguridad en el juego aéreo, sus reflejos y su capacidad para responder en momentos de máxima presión.

Durante el partido ante Alemania fue determinante desde el tiempo reglamentario. Además de realizar varias intervenciones, el VAR anuló un gol de Jonathan Tah en la prórroga al considerar que el arquero paraguayo había sido obstruido dentro del área durante un tiro de esquina, decisión que mantuvo el empate 1-1 y llevó el encuentro hasta la definición por penales.

Desde los once pasos, Gill volvió a convertirse en protagonista al detener dos cobros alemanes y conducir a Paraguay a una clasificación que ya forma parte de la historia del fútbol guaraní.

Alemania NUNCA había perdido una tanda de penales en la Copa del Mundo. Nunca. Hoy fue la primera vez. Y nada habría sido posible sin ÉL. Don Orlando Gill hizo lo NUNCA ANTES VISTO en el torneo más importante que existe. Así se construyen los ídolos. Así nacen las leyendas. El… pic.twitter.com/erazV3Dhwj — Invictos (@InvictosSomos) June 29, 2026

Actualmente milita en San Lorenzo de Almagro, de Argentina, club al que llegó en enero del 2025 con contrato hasta diciembre del 2027. Antes de su salto al fútbol argentino desarrolló su carrera en Paraguay, donde comenzó a consolidarse como uno de los arqueros con mayor proyección del país.

Su rendimiento en las eliminatorias sudamericanas ya lo había convertido en una pieza importante de la selección, pero su actuación frente a Alemania elevó definitivamente su perfil internacional y lo posicionó entre las figuras del Mundial 2026.

Pensar que hace menos de 3 años, este pibito jugaba en la segunda división de Paraguay.



Alfaro apostó por él para el proceso mundialista siendo figura en Eliminatorias cuando le tocó atajar. Y hoy, ataja 2 penales contra Alemania.



Orlando Gill, hoy te convertiste en héroe. pic.twitter.com/ddnTsmLI2t — Juez Central (@Juezcentral) June 29, 2026

Paraguay enfrentará en los octavos de final al vencedor del cruce entre Francia y Suecia. Mientras aguarda ese duelo, Orlando Gill ya se consolidó como uno de los grandes héroes del Mundial 2026 tras una actuación memorable que quedará en la historia del fútbol paraguayo.

"Cuando Lauti nació y no teníamos nada y Orlando (Gill) vendía sus prendas del club donde jugaba en ese entonces, para poder solventar los gastos. Nuestro hijo luchó por su vida y su papá siempre estuvo!! Vendió todo, vendió su camiseta de la selección de la sub 20 (no pudo… pic.twitter.com/hV4zy1coD0 — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) June 29, 2026

Su esposa, Melissa Ávalos, relató públicamente en Instagram los momentos más difíciles de la familia: cuando nació su hijo Lautaro (Lauti), no tenían recursos y Orlando vendió todas sus prendas del club, botines e incluso su camiseta de la Selección Sub-20 para cubrir los gastos médicos, ya que el niño luchaba por su vida.