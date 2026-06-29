Orlando Gill, el héroe de Paraguay: atajó dos penales y eliminó a Alemania del Mundial 2026

Paraguay protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al dejar en el camino a Alemania en los dieciseisavos de final, en un partido que terminó 1-1 tras 120 minutos y se definió desde el punto penal, donde Orlando Gill fue el gran héroe de la Albirroja.

El conjunto paraguayo tomó la ventaja en el primer tiempo con un gol de Julio Enciso, mientras que Kai Havertz igualó para Alemania en la segunda mitad. Ya en la prórroga, Jonathan Tah parecía darle la clasificación a los germanos con un cabezazo, pero el VAR anuló la anotación por una infracción sobre el propio Gill durante la ejecución del tiro de esquina.

La decisión mantuvo con vida a Paraguay y llevó el encuentro hasta la tanda de penales, donde el guardameta volvió a convertirse en protagonista. Gill detuvo dos cobros alemanes con intervenciones decisivas y encaminó la clasificación de la Albirroja a los octavos de final.

Nacido el 11 de junio del 2000 en San Lorenzo, Paraguay, Orlando Daniel Gill Noldín mide 1.99 metros y milita en San Lorenzo de Almagro, club al que llegó en enero del 2025 con contrato hasta diciembre del 2027. Su estatura, capacidad de reacción y seguridad en el juego aéreo lo han convertido en uno de los arqueros con mayor proyección del fútbol paraguayo.

Su actuación frente a Alemania lo coloca entre las grandes figuras del Mundial 2026. Además de responder durante el tiempo reglamentario y la prórroga, sostuvo a Paraguay en los momentos de mayor presión y terminó resolviendo la clasificación desde los once pasos.

ES LA UTOPÍA DE TODOS LOS TIEMPOS.



Paraguay vence a Alemania por penales y está en octavos del Mundial 2026.



Es la primera vez en la historia que Alemania pierde una tanda de penales en un Mundial.



LOCURA TOTAL LA ALBIRROJA. pic.twitter.com/VrO0zhRGsF — Juez Central (@Juezcentral) June 29, 2026