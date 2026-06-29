Del peso de Casemiro a los Súper Campeones: Los memes de la victoria de Brasil sobre Japón

Durante la tarde de este lunes 29 de junio, la selección de Brasil derrotó 2-1 a su similar de Japón en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial del 2026 y aseguró su clasificación a los octavos de final del torneo, donde espera al ganador de la llave entre Costa de Marfil y Noruega, que se disputará el próximo martes 30 de junio en Dallas.

A los dirigidos por el director técnico italiano Carlo Ancelotti les costó más de la cuenta conseguir la victoria ante la selección de Japón, debido a que los asiáticos se fueron al descanso con la ventaja parcial de 0-1, tras una gran anotación del centrocampista defensivo del Mainz 05, Kaishu Sano, quien sorprendió a todos los presentes.

Sin embargo, tras el empate de Casemiro al comienzo de la segunda mitad, la escuadra verdeamarela tuvo que esperar hasta el último suspiro del partido para cantar victoria, dado que la anotación del atacante del Arsenal, Gabriel Martinelli, llegó en la última jugada, cuando los fanáticos se preparaban para disfrutar de los tiempos extra.

Frente a este escenario, la sufrida victoria de Brasil sobre Japón desató decenas de memes en las redes sociales, especialmente entre los brasileños, quienes comenzaron a comparar su cultura con la japonesa y aseguraron que la superan en distintos aspectos, no solo en el fútbol, sino también en la gastronomía y el entretenimiento televisivo.

Memes y burlas del Brasil-Japón

Al final del compromiso, las cámaras del estadio enfocaron a un aficionado japonés que estaba rodeado por seguidores de Brasil. Al ver que estaba a punto de llorar tras la eliminación de su selección en los dieciseisavos de final, decidieron cubrirlo con banderas brasileñas, en un intento por consolarlo y, al mismo tiempo, burlarse de él.

La imagen del aficionado japonés se viralizó en las redes sociales, dado que se convirtió en el reflejo del sufrimiento de Japón y de la alegría de Brasil, que espera volver a una final de la Copa del Mundo por primera vez en más de dos décadas, tras la edición de Corea y Japón del 2002, cuando Ronaldo Nazario consiguió la quinta estrella.

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Asimismo, como Japón mantuvo la ventaja parcial sobre Brasil durante más de 50 minutos, los aficionados brasileños comenzaron a decir que parecía que los defensores japoneses se multiplicaban cada vez que el ataque de la verdeamarela se acercaba al área rival, debido a que Vinícius fue completamente opacado durante el compromiso.

Esta situación fue comparada con Supercampeones, una serie de manga escrita e ilustrada por Yōichi Takahashi en 1981, en la que la mayor aspiración de la selección japonesa era derrotar a Brasil, que en ese momento era la mejor del mundo, gracias a lo conseguido por Pelé, quien conquistó tres Copas Mundiales como futbolista.

"Tá faltando uma jogada individual"



Aí a zaga dos fdps: pic.twitter.com/xsRrpum54U — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) June 29, 2026

La remontada de la pentacampeona

Tras la remontada de Brasil, diversos internautas consideraron que el simple hecho de enfrentar a la pentacampeona del mundo fue suficiente para que Japón no pudiera mantener la ventaja. Ante esta situación, las cinco estrellas de la verdeamarela se convirtieron en el eje central de los memes y las burlas en múltiples plataformas digitales.

Una de las imágenes más compartidas en las redes sociales muestra el sol naciente en la bandera de Japón, desinflado por las cinco estrellas de Brasil, que, pese a no contar con la calidad de otros cuadros brasileños, sigue imponiendo condiciones en la Copa del Mundo, torneo en el que es el equipo más ganador de toda la historia.