Hallan restos de 117 perros en un santuario de animales: Más de 70 habrían muerto por disparos

Según la cadena de televisión estadounidense CBS News, la Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt encontró los restos de más de 100 perros en un santuario de animales de California durante una investigación por presunta crueldad animal, donde los informes indican que 70 de los perros examinados murieron por heridas de bala.

La investigación en Miranda's Rescue, un refugio y santuario de animales ubicado en Fortuna, California, comenzó el miércoles 22 de abril, después de que la Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt informara que recibió información creíble sobre presuntos casos de maltrato animal grave, crueldad animal, fraude y conspiración.

Frente a este escenario, el refugio y santuario californiano, fundado originalmente como una organización sin fines de lucro bajo la política de "no sacrificio", permaneció casi dos meses bajo investigación criminal por presunta crueldad animal y fraude, tras el hallazgo de fosas comunes en su propiedad, ubicada en Eureka, sede del condado.

Ante esta situación, la Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt concluyó la búsqueda el pasado domingo 28 de junio y anunció que había desenterrado los restos intactos de 117 perros en dos sitios de excavación, de manera que la investigación criminal apenas comienza y podría extenderse durante un periodo más prolongado.

Miranda's Rescue: Una operación fraudulenta y abusiva

De acuerdo con Los Angeles Times, uno de los periódicos más prestigiosos de EE. UU, la intervención policial se realizó después de que las autoridades recibieran denuncias en abril sobre el funcionamiento del refugio. Esto llevó a solicitar una orden de registro para poder excavar en la propiedad, ante la sospecha de entierros en fosas comunes.

Dadas las circunstancias, la investigación fue asignada a la División de Delitos Mayores del condado, y el caso expuso a Shannon Miranda y a su santuario de animales, Miranda’s Rescue, catalogado como una operación presuntamente fraudulenta y abusiva que explotaba a animales en situación vulnerable y a las personas que los amaban.

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La División de Delitos Mayores del Condado de Humboldt excavó las áreas autorizadas por la orden judicial y recuperó los cuerpos de 117 perros, la mayoría en estado intacto. Además, los equipos policiales encontraron dos docenas de cráneos, cientos de huesos y aproximadamente 600 collares para perros, todos manchados con sangre.

Por otro lado, en redes sociales se compartieron imágenes captadas por cámaras de senderos en las que se observan cuerpos arrojados y perros sometidos a eutanasia después de que a sus familias les informaran que habían sido adoptados. Según esas publicaciones, todo ocurría mientras Miranda continuaba recibiendo más animales.

Varios animales murieron por disparos

De conformidad con Allen McCloskey, activista político nativo americano y exdelegado del Partido Estatal de California en representación del segundo distrito de la Asamblea Estatal de California, algunos restos estaban en avanzado estado de descomposición, lo que imposibilitó retirarlos de forma segura del sitio de entierro, en Eureka.

"El senador Mike McGuire se asoció con Shannon Miranda a pesar de las reiteradas advertencias de personas que conocían la verdad sobre lo que realmente ocurría dentro de esa organización", concluyó Allen McCloskey, quien afirmó que faltaba un número significativo de animales entregados a la organización, pero no registrados.