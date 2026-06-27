Insumos médicos y donaciones: el apoyo que impulsan venezolanos en Guatemala para los damnificados

Los representantes de Voluntarios Venezolanos, Héctor Guédez y Giomaralic Perdomo, informaron que la respuesta de apoyo en Guatemala ha sido masiva para ayudar a las personas afectadas en Venezuela. Adicionalmente, explicaron que al menos cinco centros de acopio trabajan de forma coordinada con el sector privado y las autoridades.

Estos voluntarios venezolanos señalaron que este sábado 27 de junio comenzó una segunda fase de apoyo mediante depósitos bancarios para agilizar el envío de ayuda humanitaria a los afectados. Agregaron que, por el momento, las necesidades urgentes son insumos médicos y artículos para la atención de emergencias de damnificados.

Además, los representantes mencionaron que entre los materiales prioritarios se encuentran suturas con o sin aguja, collarines cervicales de distintas tallas, guantes descartables y de trabajo, gasas, vendas, esparadrapo y antisépticos, que pueden adquirirse de manera rápida en distribuidores autorizados de la Ciudad de Guatemala.

Frente a este escenario, indicaron que ya no reciben alimentos, ropa ni medicamentos, debido a que estos últimos requieren permisos especiales para su traslado al país. Asimismo, recomendaron que todas las donaciones lleguen clasificadas para facilitar el embalaje y aprovechar al máximo el espacio disponible en los envíos a Venezuela.

Ya no se recibirán alimentos, ropa ni medicamentos en los centros de acopio. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Venezolanos en Guatemala impulsan puente humanitario

La Asociación de Venezolanos en Guatemala (Asovegua), organización que coordina acciones de apoyo humanitario para la comunidad venezolana en el país, está a cargo de la campaña para recolectar insumos médicos y artículos para la atención de emergencias destinados a las personas afectadas por los terremotos registrados en la nación.

Conforme a lo expuesto por Asovegua, la iniciativa cuenta con el respaldo de Estados Unidos, que facilitará el traslado aéreo de las donaciones desde Guatemala a la Ciudad de Miami, en el estado de Florida, y, posteriormente, a Venezuela, como parte de un puente humanitario entre los tres países con importantes comunidades venezolanas.

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Dadas las circunstancias, tras el final de la primera fase de la campaña, que permaneció abierta desde el 25 de junio hasta este 27 de junio, Asovegua hizo un llamado a personas, empresas, organizaciones sin fines de lucro e instituciones que deseen sumarse con donaciones de insumos médicos y artículos para la atención de emergencias.

Por lo tanto, entre los artículos que se necesitan figuran analgésicos, antipiréticos, paracetamol, acetaminofén, ibuprofeno, material para curaciones, gasas estériles, vendas, cinta Micropore, apósitos, algodón, suturas, cremas antibióticas para heridas, pomadas para quemaduras, antidiarreicos, guantes desechables, cubrebocas y termómetros.

"De Guatemala, para nuestros hermanos venezolanos, Dios los bendiga". (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Terremoto en Venezuela

Héctor Guédez, quien reside en Guatemala desde hace ocho años, relató que su familia permanece en Venezuela y que, tras el terremoto, logró comunicarse con sus padres dos horas después debido a la interrupción de las comunicaciones. Aseguró que la distancia le genera impotencia, por lo que decidió organizar la recolección de ayuda.

Finalmente, los dos representantes de Voluntarios Venezolanos, Héctor Guédez y Giomaralic Perdomo, agradecieron el respaldo recibido de todos los guatemaltecos, así como el apoyo brindado por distintas instituciones y empresas. Además, destacaron la solidaridad demostrada durante la emergencia que afecta al pueblo venezolano.